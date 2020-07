Sony Xperia 1 II – fotografův sen [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vloni s příchodem Xperie 1 (recenze) jsme se dočkali nového názvosloví a také změny filozofie uvnitř firmy. Přestože loňský model nabízel výrazná vylepšení, měl několik neduhů a chybělo mu pár funkcí. Jak se nástupce v podobě Xperia 1 II povedl? Stojí za to pokročilá aplikace na focení?

Design a konstrukce – japonský elegán

Sony je jedním z mála výrobců, kteří si jdou svojí cestou a nová Xperia je tak trochu jiná než ostatní top modely. Místo velmi tenkých rámečků a průstřelů displeje zde máme velice protáhlý panel s relativně širokými okraji. Designem tak rozhodně v dnešní době zaujme, je zkrátka tak trochu unikátní. Určitě se to nemusí líbit každému, mně ale zvlášť v námi testované černé barvě přijde telefon vskutku elegantní.

Zatímco loňský rok měl top modely Sony zaoblené boky, letos jsou příjemně zkosené a telefon má tak trochu lepší úchop. Celkově díky protáhlému displeji s poměrem stran 21:9 je Xperia velmi úzká na dnešní dobu. Překvapila mě také nízká hmotnost vzhledem k velikosti, nebo to na mě aspoň tak v ruce působilo.

Sony nehraje jako třeba Huawei všemi barvami s různými přechody, ale v Česku se ještě nabízí odvážnější fialová. Na zadní a přední straně se nachází sklo Gorilla Glass 6. Samozřejmostí je pak voděodolnost s certifikací IP65 a IP68.

Stereo reproduktory jsou jako u jednoho z mála modelů umístěny oba dva na čelní straně a oba směrují přímo na vás. Toho si velmi cením. Zvuk je velmi kvalitní, ale není tak hlasitý jako třeba na Xiaomi Mi 10 Pro, který máme také zrovna v redakci.

Zajímavý comeback se udál na svrchní straně telefonu. Je tu totiž nově 3,5mm jack. Z praktického hlediska si myslím, že by byl lepší na spodní straně mobilu. Osobně jsem ho ale ani jednou nepoužil, jelikož jsem už přešel na bezdrátová sluchátka. Náročnější uživatelé ale jistě mohou jeho přítomnost kvitovat.

Na boku zařízení výrobce napravil jeden z neduhů předchůdce. Ten měl totiž oddělené tlačítko pro zapnutí a nemačkací čtečku otisků prstů. Na Xperii 1 II je zde konečně jen jedno tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů.

Čtečka se ale chová jinak, než bych očekával. Při stisknutí tlačítka pro odemčení, a tedy i čtečky otisků, se telefon hned neodemkne. Musíte zvednout prst a znovu ho přiložit. To je ale pravděpodobně cílené chování. Spolehlivost rozpoznání je dobrá, jen jednou za čas jsem musel přiložit prst na druhý pokus. To je možná důsledek její malé plochy a také čtečce velmi vadí vlhké prsty.

Displej – 4K ale 60 Hz

Zobrazovací panel nabízí velmi podobné specifikace jako loňský model. V čele je OLED panel s rozlišením 4K (3840 x 1644). Na úhlopříčce 6,5 palce to ve finále zajistí úctyhodnou jemnost 643 ppi.

Zatímco vloni byla tato kombinace naprosto dostačující, letos vídáme u konkurence vyšší obnovovací frekvenci. Skoro všechny ostatní top modely letošního roku nabízí aspoň 90 Hz, případně dokonce 120 Hz. Xperia 1 II má bohužel stále jen 60 Hz. Klidně bych osobně obětoval 4K rozlišení za vyšší frekvenci, protože rozdíl mezi 2K a 4K opravdu nepoznám.

Sony integrovalo funkci „redukce rozmazaného pohybu“, přičemž po jejím zapnutí se má plynulost údajně blížit 90 Hz. Rozdíl mezi telefonem s 90 Hz a touto Xperií byl ale stále velmi znatelný a moc to nepomohlo.

Velice mě potěšila kvalitní kalibrace barev. V základu je aktivní režim, co má trochu zářivější barvy. V nastavení lze přepnout na „režim autora“, který je kompatibilní s 10bitovou hloubkou HDR a nabízí věrnější reprodukci.

Hardware

Uvnitř tepe opět jeden z nejvýkonnějších čipů pro Android telefony v současnosti, a to Snapdragon 865. Ten je doplněný o 8 GB operační paměti, což je stále dostatečná hodnota. Během používání jsem byl kolikrát překvapen, kolik aplikací se tam vejde. Optimalizace je ukázková a telefon je velmi rychlý.

Vnitřní úložiště má v základu 256 GB a lze jej dále rozšířit paměťovými kartami microSD. Benchmarky můžete vidět níže, výsledná čísla jsou srovnatelná s jinými top modely.

Nová Xperie podporuje také 5G sítě, což už začíná být v Česku aktuálnější téma. Je to ale stále spíše funkce pro budoucnost, než se sítě páté generace rozmohou, stejně budete pravděpodobně kupovat ještě další telefon.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 4K HDR OLED (3840 × 1644), DCI-P3 100 %, Corning Gorilla Glass 6

procesor: Snapdragon 865 5G

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB + microSD

dual SIM (hybrid)

Android 10

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.7, ekvivalent 24mm, OIS 12 MPx, f/2.4, ekvivalent 70mm, OIS 12 MPx, f/2.2, ekvivalent 16mm, 124° ToF přední – 8 MPx, f/2.0

Dolby Atmos, DSEE Ultimate, 3.5mm jack

rozměry: 166 x 72 x 7,9 mm, 181 gramů

Voděodolný (IP65/68), čtečka otisků prstů

A-GNSS (GPS + GLONASS), Bluetooth 5.1, 802.11 ax, USB C (3.1)

baterie: 4000 mAh, USB PD, bezdrátové nabíjení Qi

Baterie

Baterie letos konečně nabízí slušnější kapacitu. Z loňských 3300 mAh jsme se posunuli na 4000 mAh. Výdrž baterie je však řekl bych standardní a nijak nevyčnívá, jedná se o klasický jednodenní smartphone. Screen on time jsem měl jako u většiny ostatních telefonů při mém využití, tedy 4 až 5 hodin.

Nabíjení není zase tak rychlé jako u konkurence. Xperia 1 II umí až 21W nabíjení přes USB Power Delivery, ale v balení dostanete 18W napájecí adaptér. Potěšující novinkou oproti loňskému top modelu je přítomnost bezdrátového nabíjení. To je ale na dnešní poměry docela pomalé. Maximálně podporuje výkon 11 W. U konkurence přitom vídáme docela běžně hodnoty 15 – 30 W.

Fotoaparát

Asi nejvíce mě na novém modelu zajímal fotoaparát. Sony mě s ním již vloni příjemně překvapilo, na tehdejší konkurenci to ale podle mého názoru stále nestačilo. Jak je tomu letos?

Nejprve trochu teorie, jaké senzory Xperia 1 II nabízí. Sony záměrně ponechalo rozlišení všech senzorů na hodnotě 12 MPx, aby umožnilo velmi rychlé snímání a pomáhá to určitě i EyeAF, neboli ostření na oči. To letos nově funguje také na zvířata. Sestava se skládá z hlavního snímače s ohniskem 24 mm, ultra širokoúhlého 16mm snímače a teleobjektivu s ohniskem 70 mm. Jedná se tedy o trojnásobný optický zoom.

Velikost senzoru u hlavního snímače je 1/1.7″, což je skoro stejně jako má Galaxy S20. Viděl jsem už i větší senzory, ale o tom to ve finále dnes už tolik není, záleží především na softwarovém zpracováním obrazu. Optickou stabilizaci nabízí hlavní snímač a teleobjektiv.

Den

Xperie dokáže pořídit nádherné fotky s opravdu velmi věrným barevným podáním. Pokud je HDR aktivováno, tak je výsledek opravdu povedený. Fotky nabízí dostatek detailů a pochválit musím opravdu velmi rychlé ostření. Zmíněný EyeAF funguje skvěle a líbí se mi také možnost snímat velmi rychlé sekvence 20 snímků za sekundu.

Jsou ale chvíle, kdy Xperie zapomene použít HDR. To bohužel nelze nijak manuálně vynutit. Krásný příklad můžete vidět na dvou fotkách níže, kde by se použití HDR určitě nabízelo. Zvlášť druhou fotku jsme měli také v našem velkém fototestu, kde konkurence dopadla o trochu lépe.

Interiér

Noc

Xperia nemá samostatný noční režim a opět musíte spoléhat na telefon stejně jako s HDR, že aktivuje správný režim. Sám se totiž vynutí buď režim nízkého osvětlení nebo ve větší tmě noční režim. Nejde to nijak vynutit, což je velká škoda. Zatím samozřejmě hovořím o vestavěné aplikaci, nicméně ani v aplikaci Photo Pro žádný speciální noční režim není.

Nicméně i přes absenci nočního režimu telefon v noci snímá zhruba 1-2 sekundy a výsledky jsou velmi slušné. Úroveň detailů je vysoká a pokud fotíte s nějakým nočním osvětlením, tak se může Xperia 1 II plně rovnat s konkurenčními top modely. Jakmile je ale velká tma, skoro úplná tma, tak tady vám Sony z noci den neudělá. Firma prostě razí odlišnou filozofii.

Ultra širokoúhlý snímač

Všechny snímky výše byly pořízeny hlavním snímačem. Ultra širokoúhlý nabízí také slušný výkon, ale v některých situacích má trochu slabší HDR. To lze pozorovat na fotkách stromů níže.

Teleobjektiv

Více ukázkových fotek naleznete včetně porovnání v našem velkém fototestu zde

Photo Pro

Jenže to není vše, co Xperia 1 II nabízí. Kromě výchozí aplikace na focení je zde ještě aplikace Photo Pro. Ta nabízí v podstatě stejné rozhraní jako fotoaparáty řady Alpha od Sony. Pro nováčky může vypadat rozhraní nepřehledně, zkušený fotograf se ale bude cítit jako doma.

Potěšil mě fakt, že na hardwarové tlačítko na boku zařízení si lze nastavit spouštění také aplikace Photo Pro. Ta navíc nabízí také automatický režim, takže s ní může fotit prakticky každý. Co mě ale trochu zklamalo, je zatím nedostupné focení do formátu RAW. To je totiž přesně funkce, kterou bych od profesionální aplikace na focení očekával. To telefon bohužel zatím neumí, prý se to ale naučí v aktualizaci.

Přepínání mezi fotoaparáty ve Photo Pro probíhá klepnutím na ohnisko v levé straně obrazovky. Zoomovaní přes gesto pinch to zoom v hledáčku se v obou aplikacích chová trochu jinak než u ostatních telefonů. Vždy totiž přibližujete jen právě aktivní snímač, pro jeho změnu musíte kliknout na ohnisko/ikonku.

Video a Cinema Pro

Sony se činilo i v oblasti nahrávání videa. Kromě klasické aplikace fotoaparátu můžete nahrávat i v profesionálnější aplikaci Cinema Pro. Pro fanoušky nahrávání videa je zde spousta nastavení včetně mnoha barevných profilů, nastavení filmové frekvence 24 fps a další. Aplikace pak umožňuje klipy spojit a exportovat. Ukázková videa točená z ruky bez stativu na neutrální barevný profil Venice CS, které vyžaduje další dobarvení v příslušném programu v post-produkci, si můžete prohlédnout níže. Záznam jsem obarvil a trochu doostřil, originál bez úpravy můžete vidět zde.

Maximální rozlišení letos povyrostlo z 4K 30 fps na 4K 60 fps. Tuto nejvyšší možnost lze ale využít jen v aplikaci Cinema Pro, ve výchozím fotoaparátu máte nejvýše 4K 30 fps. Zpomalené video lze nahrávat pouze při 120 fps, super zpomalené video (960 fps) zmizelo. Přitom právě před 2 lety u Xperie XZ Premium (recenze) se tím Sony dost chlubilo. Osobně ale nevyužívám běžně žádné zpomalené video, takže mi funkce opravdu nechybí.

Software

Poprvé když novou Xperii zapnete, tak se vás ptá, jaké aplikace chcete doinstalovat. S radostí jsem odškrtnul skoro všechny. K mému překvapení se ale telefon neptá na všechny a mnoho dalších máte stejně předinstalovaných. Konkrétně je zde docela dost balastu jako Call Of Duty, LinkedIn, Tidal, Netflix nebo Facebook. Ty lze pak jen deaktivovat.

Celkově se jedná krom zmíněných aplikací skoro o čistý Android. Optimalizace je skvělá a vše šlape jak hodinky. Ubylo také aplikací přímo od Sony, například Album tu již nenaleznete a nahradila ho aplikace Google Fotky.

Zhodnocení – Xperia 1 II – recenze

Xperia 1 II je opravdu krásný telefon a řekl bych, že nabízí dnes velmi originální design. Líbí se mi, že Sony tak trochu myslí jinak a dělá si věci po svém místo následování všech ostatních. Konstrukce je velmi kvalitní, displej také, jen mu bohužel chybí vyšší obnovovací frekvence, která je letos standard v této ceně.

Vloni jsem u Xperie 1 kritizoval absenci bezdrátového nabíjení, pomalé přepínání mezi fotoaparáty nebo absenci nahrávání ve 4K 60 fps. To všechno novinka zvládá skvěle, bohužel letos velmi razantně narostla cenovka. Zatímco loňský model začínal na ceně 25 tisíc Kč, nová Xperia 1 II stojí 33 tisíc. To je velice sebevědomá cenovka, nárůst téměř 10 tisíc za rok. Nemyslím si, že by zde bylo tolik změn oproti minulému roku, aby byl skok tak výrazný.

Každého fotografa (především ty co mají doma nějakou Alphu) Xperia 1 II velice potěší svojí profesionální aplikací Photo Pro, kde se bude cítit jako doma. Jen je škoda, že zatím neumí fotit do formátu RAW, to se naučí až v budoucí aktualizaci neznámo kdy. Běžný uživatel při focení jistě ocení věrné barevné podání, může ho ale zklamat ne vždy aktivní HDR jako u jiných značek.

Při přímém srovnání s konkurencí to bude mít Xperia s cenovkou 33 tisíc těžké. Nabízí sice jedinečný design, bleskurychlé ostření a focení, 4K displej a v podstatě ji žádná funkce úplně nechybí. Můžete si ale koupit třeba Galaxy S20+ za 28 tisíc, který má navíc 120 Hz displej, větší baterii, lepší HDR, rychlejší dobíjení, ale zase má v Česku horší procesor Exynos. Nebo můžete ušetřit a koupit si iPhone 11 Pro, či lépe si počkat na iPhone 12 Pro, který je za rohem.

Přesto musím říct, že Xperii 1 II jsem si velmi oblíbil a jedná se opravdu o skvělý telefon. Jen je trochu jiný než ostatní a klade priority na jiné funkce než konkurence.

Klady

Vynikající 4K displej

Unikátní design

Rychlost telefonu

Stereo reproduktory směrující na uživatele

Rychlé ostření

3,5mm jack

Zápory

Vysoká cena

Nemá vyšší obnovovací frekvenci displeje (ani 90 ani 120 Hz)

Mnoho předinstalovaných aplikací třetích stran (bloatware)

Zatím nefotí do RAW formátu



