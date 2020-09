TikTok bude od neděle zablokován v obchodech pro USA [aktualizováno]

Zdroj: 9to5mac

Aktualizováno 18. 9.

Populární sociální síť TikTok si měla podle původní plánů v podstatě najít partnera, který by zajišťoval provoz v USA. Zájem projevilo několik firem, přičemž to vypadalo, že by se úkolu nakonec mohla ujmout společnost Oracle. Ministerstvo obchodu a práce Spojených států amerických ale vydalo nařízení na základě rozhodnutí prezidenta Trumpa, že aplikace TikTok bude zakázána od 20. září. To znamená, že dojde k odstranění z obchodů pro zařízení, tedy AppStore a Obchod Play.

Společnost nebude moci vydávat ani aktualizace. Zároveň je ale nastaven nový termín, do kterého musí společnost ByteDance provozující TikTok vyřešit jakékoliv problémy nebo nejasnosti. Neučiní-li tak, budou následovat další opatření. Tento zákaz se týká i platformy WeChat.

Původní článek 18. 8.

Obchodní válka mezi USA a Čínou zamířila i na technologické území, ale vše se nese v duchu obav z bezpečnosti Američanů a zejména jejich soukromí. Například Huawei je na „černé listině“ nějakou dobu a dokonce už i vypršela dočasná licence, která umožňovala do jisté míry spolupracovat Googlu s tímto gigantem. Americká administrativa se začala soustřeďovat na dalšího technologického hráče, kterého čeká nelehké rozhodnutí.

TikTok možná zmizí z USA

Donald Trump udělil čínské společnosti ByteDance, aby do 90 dnů prodala veškerá svá aktiva v USA, jinak dojde k omezení jejich služeb. V tomto kontextu se myslí samozřejmě populární sociální síť TikTok. Ta bez větším problémů působí v USA, ale Donald Trump uvedl, že jsou zde důvěryhodné důkazy, jenž nasvědčují, že tato sociální síť je národní bezpečnostní hrozbou.

Microsoft se možná ujme sociální sítě TikTok na některých trzích

I proto se v posledních dnes mluvilo o možnosti převzetí působení TikToku na některých trzích. V tuto chvíli má vyjednávat s ByteDance společnost Microsoft. Ta by převzala TikTok a veškeré zázemí například v USA. Nešlo by o kompletní prodej služby, jen by se Microsoft podílel na fungování, přičemž všechna data uživatelů by byla na území USA a pod správou Microsoftu.

Otázkou je, jestli ByteDance něco takového učiní, případně jestli se stáhne z trhu v USA. V takovém případě by nakonec Donald Trump mohl sklidit kritiku za omezení populární sociální sítě. Zřejmě se rozbíhají nejrůznější jednání a budeme si muset počkat, jak to dopadne s TikTokem.

