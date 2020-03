108 MPx je asi málo, chystá se 150MPx senzor pro mobily

Zdroj: Samsung

Samsung představil 108MPx pro foťáky v srpnu minulého roku a dnes jej běžně najdeme u některých top modelů. Senzor vznikl ve spolupráci se společností Xiaomi, která jej použila jako první u prototypu Xiaomi Mi Mix Alpha. Nyní se objevují spekulace, že se chystá nástupce, který bude mít ještě více megapixelů.

150MPx jen pro top modely?

Samsung by měl mít již nyní vzorky nového senzoru, který nabídne 150 MPx, což je skutečně vysoká hodnota, ale nejde zde jen o počet megappixelů. Standardně se u takovýchto senzorů používá technika binding, která sloučí vytyčený počet pixelů do jednoho výsledného. Zvyšuje se tak citlivost, přesnost a ostrost výsledné fotografie. To samé se dá očekávat od chystané novinky.

Galaxy S20 Ultra 5G – hra čísel [recenze]

Aktuální ISOCELL Bright HM1 je ve velikosti 1/1,33 palců, ale novinka by měla být ještě větší, údajně se přiblíží ještě více k velikosti 1 palce, což je skutečně gigantický senzor na mobilní telefon. Samsung jej ale podle všeho nebude jen tak dodávat ve velkém množství. Dostupnost bude omezena jen na top modely, přičemž se dá očekávat, že jej první použije společnost Xiaomu a následně se objeví u nové generace Galaxy S.

Dle dostupných informací již nyní požádaly i první vzorky nového senzoru společnosti jako Xiaomi, Vivo a Oppo. Xiaomi by mělo představit mobil se 150MPx senzorem již na konci tohoto roku, zbylé dvě společnosti v prvním čtvrtletí příštího roku. Firmy jej chtějí kombinovat s budoucím Snapdragonem 875.

Sice mobily zřejmě umožní produkovat 150MPx snímky, ale v základu se budou nabízet přibližně 16MPx fotografie. Můžeme očekávat, že se vylepší vlastnosti za zhoršených světelných podmínek, případně lepší digitální zoom.

