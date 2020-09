Aplikace Váš telefon od Microsoftu umí zrcadlit aplikace z mobilu ve Windows 10 [aktualizováno]

Zdroj: Microsoft

Aktualizováno 16. 9.

Po měsíci Microsoft informuje o „plné“ dostupnosti možnosti zrcadlení aplikace z mobilního telefonu v počítači s Windows 10. Jsou zde ale podmínky. Například novinka funguje jen v rámci stejné WiFi sítě a také je možné spustit pouze jednu aplikaci v danou chvíli. Bohužel je funkce stále dostupná jen pro Samsung smartphony. Kdy se dostane na další modely, není zatím známo.

Podporované mobily:

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Aktualizováno 19. 8.

V posledních týdnech testeři zkoušeli novou funkci v rámci aplikace Váš telefon od Microsoftu, která umožňuje zrcadlení aplikací přímo v systému Windows 10. Díky tomu si tak můžete na počítači spustit například Instagram a ovládat ho přes počítač, byť běží tedy na mobilním telefonu. Novinka je nyní k dispozici po celém světě, ale je omezena na Samsung smartphony. Konkrétně byste měli mít funkci k dispozici u sérií Galaxy S a Note, přičemž později dojde k rozšíření a za nějaký čas bude funkce dostupná pro další mobily jiných značek.

Původní článek 6. 8.

Microsoft nedávno přidal možnost ovládání médií do aplikace Váš telefon, která je dostupná pro počítače se systémem Windows 10. Na svém mobilním telefonu ale musíte mít nainstalovanou aplikaci Your Phone Companion, aby došlo k propojení. V této oblasti hodně spolupracuje se Samsungem, kde jsou funkce dostupná zpravidla jako první. Jedna z nich byla prezentována i v rámci představení novinek od jihokorejského giganta.

Z Androidu do Windows 10

Řešení propojení od Microsoftu bylo do této chvíle poměrně standardní. Nabízí se přístup do fotek, psaní SMS zpráv, synchronizace notifikací do počítače a také možnost volat skrze Windows 10. Nyní se ale ukazuje funkce, která povyšuje propojení na zcela novou úroveň.

Již nyní můžete najít nejrůznější řešení, jak dostat aplikace z Androidu na Windows 10, ale k praktickému využití to má daleko. Microsoft ale začal testovat možnost zrcadlení aplikací z mobilu přímo do počítače. V aplikaci Váš telefon bude dostupný seznam toho, co máte v mobilu. Následným poklepáním na jakoukoliv z nich dojde ke spuštění aplikace na mobilním telefonu ve virtuální ploše, přičemž k zobrazení dojde na počítači.

Novinka první zamíří na Samsung telefony, ale následně můžeme očekávat dostupnost na dalších zařízeních. Microsoft již nyní upozorňuje, že ne každá aplikace musí fungovat. Navíc některé z nich nemusí dobře spolupracovat s klávesnicí a myší od počítače, respektive mohou nastat problémy v ovládání.

Na druhou stranu může tato novinka sloužit k rychlému nahlédnutí do aplikací, napsání textu, potvrzení událostí a podobných věcí, přičemž nebudete muset sahat po mobilu. Je jasné, že toto zrcadlení nebude možné realizovat skrze Bluetooth, takže bude potřeba rychlejší WiFi síť. Zatím není známo, jestli bude podporované mobilní připojení.

Zdroje: theverge.com, pocketnow.com, gsmarena.com, phonearena.com, phonearena.com



