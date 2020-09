Sony Xperia 5 II oficiálně, přichází s cenou 24 990 Kč

Zdroj: Sony

Sony se snaží zaujmout novou strategií u svých top modelů. Hlavní novinkou je, že divize kolem standardních foťáků nově spolupracuje s mobilní divizí, díky čemuž se do nových smartphonů linou pokročilejší technologie v oblasti fotografování. Toho jsme si všimli nejlépe u modelu Xperia 1 II (recenze). Před rokem byl uveden zajímavý mobil Xperia 5 (recenze) a nyní jsme se dočkali pokračování v podobě Xperia 5 II.

„Dědictví společnosti Sony má kořeny v technologiích, ale naše portfolio rozšiřujeme také na poli zábavy – hudby, filmů, her a v mnoha dalších oblastech,“ uvedl Mitsuya Kishida, prezident společnosti Sony Mobile Communications. „Díky tomuto jedinečnému zázemí přinášejí smartphony Xperia pokročilé technologie z dílny Sony v kompaktním těle, které je symbolem naší hluboké vášně pro posouvání hranic možného.“

Xperia 5 II

Možná se vám může zdát značení mobilů poněkud zvláštní, ale má to své opodstatnění. Jednak je to převzato s divize kolem foťáků, a také se to má číst spíše jako Xperia 5 „mark dva“. Druhá generace nám připadá jako vylepšená verze Xperia 5, tedy loňského modelu. Došlo na úpravu některých specifikací, což asi potěší nejednoho zájemce.

První pozitivní úpravu najdeme u kapacity baterie, která tentokrát narostla na 4000 mAh, což je rozhodně dobrá zpráva. Společnost uvádí, že je zde podporované USB PD nabíjení, přičemž při hodnotě 21 W lze docílit 50 % nabití za 30 minut. Větší kapacita baterie ale také souvisí se zvýšenou spotřebou některých komponent.

Například displej je sice rozměrově na stejné úrovní jako u původního modelu, dokonce i rozlišení je stejné. Překvapení se nachází u obnovovací frekvence, která je nyní 120 Hz. Aby toho nebylo málo, dotyková plocha má 240 Hz, což dle Sony ocení nejvíce hráči. Aby měli co nejlepší prožitek, tak jsou mimo jiné k dispozici stero reproduktory.

V případě procesoru jsme se nedočkali nejmodernějšího modelu od Qualcommu, ale Snapdragon 865 bude dostačovat i velmi náročnému uživateli. V případě konektivity se nabízí podpora sítí páté generace.

Focení v první řadě

Novinka Xperia 5 II se také zaměřuje na focení stejně jako Xperia 1 II, ostatně fotografická výbava je více méně stejná. Na zadní straně ale chybí ToF snímač pro lepší určování hloubky ostrosti. I tak zde najdeme technologie z foťáků Alfa, jako je například ostření Real-time Eye AF. U něj se provádí 60 krát za sekundu výpočty pro co nejlepší zaostření obličeje, přičemž funkce si poradí i se zvířaty, jelikož se zaměřuje na oko, ne na tvář jako celek.

Foťáky nabízí například rychlofocení s 20 snímky za sekundu, kde každý má být dle společnosti perfektně ostrý díky Real-time Eye AF. Pro profesionálnější ovládání foťáků se nabízí Photography Pro. Také je k dispozici Cinematography Pro vycházející z kamer CineAlta. Sony se chlubí i možností natáčení videí ve 4K rozlišení s HDR při 120 snímcích za sekundu. Natáčení lze realizovat i v poměru stran 21:9 při 24/25/30/60 snímcích za sekundu.

Specifikace Xperia 5 II

displej: 6,1 palců, 1080 x 2520 pixelů (Full HD+), OLED, HDR, Corning Gorilla Glass 6, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 865

8 GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 10

Single / Dual SIM

foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.7, Hybrid OIS/EIS 12 MPx, f/2.2, 124° 12 MPx, f/2.4, Hybrid OIS/EIS, 2x zoom přední – 8 MPx, f/2.0

USB C audio, Stereo reproduktory, LDAC

3.5mm konektor

čtečka otisků prstů

rozměry: 158 x 68 x 8 mm

IP65/IP68

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) MIMO, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/BDS/GALILEO, NFC, USB 3.1 Type-C

baterie: 4000 mAh + 21W rychlé nabíjení

Samozřejmě nechybí certifikace IP68/IP65, jako u každé jiné Xperie z vyšších řad. Nechybí Android 10 a dokonce u novinky najdete konektor pro sluchátka, takže nemusíte řešit redukce. Pokud si potrpíte na bezdrátové připojení, je podporován kodek LDAC (High-Resolution and High-Resolution Wireless Audio).

Xperia 5 II bude dostupná na našem trhu na podzim tohoto roku v černé a modré barvě za cenu 24 990 Kč.



