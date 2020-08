Z iPhonů se asi stanou platební terminály

Zdroj: Mobeewave

Za poslední roky došlo k masivnímu rozmachu bezkontaktního placení. První jsme si zvykali na platební karty s NFC čipy, nyní již běžně používáme k placení mobilní telefony, hodinky i chytré fitness náramky. V Česku je dostupných několik služeb, vedle Google Pay a Apple Pay zde máme Garmin Pay a FitBit Pay. Možná se dočkáme i Samsung Pay. Dalším pomyslným krokem kupředu bude vytvoření z mobilní telefonů i platební terminály. K tomuto cíli se nyní asi přiblíží i Apple se svými iPhony a iPady.

Pomůže Mobeewave

Apple dle dostupný informací odkoupil společnost Mobeewave, která vyvíjí systém, jenž z mobilního zařízení vytvoří platební terminál. Jejich řešení je velmi jednoduché na použití, jak je prezentováno na webu. Jednoduše se zadá částka ve speciální aplikaci, následně zákazník přiloží platební kartu nebo mobil a je zaplaceno. Na webu je ale prezentována technologie jen na Android, a to z dobrého důvodu. Apple u svých iPhonů limituje možnosti použití NFC čipu.

Cena celého obchodu se má pohybovat kolem 100 milionů dolarů, ale nejedná se o potvrzenou informaci. Je očividné, že Apple chce nějakým způsobem použít technologii, která udělá z iPhonů nebo iPadů platební terminály. Nejenže by se taková novinka hodila malým obchodníkům a soukromníkům, ale pro samotný Apple by se jednalo o strategický krok. Již nyní si bere poplatek z každé transakce přes Apple Pay. Navíc má vlastní platební kart Apple Card a nyní by dostal pod kontrolu i platební terminály.

Očekáváme, že by se taková novinka velmi rychle rozšířila a asi by získala na oblíbenosti, ale k nasazení nedojde jen tak brzy. Možná bychom se mohli dočkat příští rok. V této oblasti ale Apple nebude nabízet něco originálního. Konkurenční Samsung již testuje takové řešení u svých mobilů, ale zatím nedošlo k masivnímu rozšíření. Možná si nyní jihokorejský gigant pospíší.

Zdroj: 9to5mac.com



