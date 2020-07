Zmatek kolem nadcházejících Pixelů, asi budou tři

Zdroj: indiatimes.com

Google se nějakou dobu věnuje vlastním mobilům Pixel, přičemž jde pozorovat, že ani tento gigant neumí uhlídat všechny informace kolem nadcházejících novinek. Nejrůznější úniky probíhají již od začátku roku a původně měl být už představen model Pixel 4a. U něj se spekulovalo, že dostane ještě verzi XL, ale následní informace uváděly, že bude jen jeden mobil. Současně s těmito úniky se začalo spekulovat o Pixelu 5, který by také neměl dostat verzi XL. Za poslední měsíc se vše navíc začalo zamotávat, jelikož původně očekávaný design byl vystřídán jiným. Nyní asi už máme představu, co se chystá a co znamenají jednotlivé úniky.

Pixel 4a, Pixel 4a (5G) a Pixel 5

Nečeká se jen na údajné fotografie, rendery, CAD schémata a nejrůznější další materiály kolem nadcházejících novinek. Někteří se snaží prozkoumat i zdrojové kódy aplikací, jestli se neobjeví nějaký náznak toho, co se vlastně chystá. Mezi nejčerstvější náznaky patří zdrojový kód aplikace Google ve verzi beta, kde jsou zmíněny konkrétně tři nepředstavené mobily od Googlu. Jak můžete vidět níže, v seznamu jsou Pixel 4a, Pixel 4a (5G) a Pixel 5.

Zkusme brát tyto informace jako finální a skutečně se dočkáme představení tří modelů. Nejlevnější bude Pixel 4a, který by měl nabídnout poměrně zajímavé specifikace se zaměřením na focení. Zajímavější je ale Pixel 4a (5G), jelikož na trhu není moc procesorů, které by měly podporu 5G sítí. Mnozí odhadují, že dojde na použití Snapdragonu 765. Ten samý procesor se má ale nacházet i u modelu Pixel 5.

Nabízí se tedy otázka, čím se budou mobily lišit. Dražší Pixel 5, byť se stejným procesorem, nabídne jiné fotografické možnosti, lepší zpracování, jiný materiál a pokročilejší biometriku. Seznam vylepšení může být poměrně dlouhý. Google možná tedy zkusí strategii, kdy použije procesor střední třídy u obou modelů, jen jeden bude vybavenější.

Díky těmto novinkám trochu dávají smysl poslední úniky kolem podoby nadcházejících Pixel smartphonů. Na prvním obrázku se zřejmě nachází Pixel 4a, druhý znázorňuje Pixel 5 a třetí je sporný. Dle posledních úniků se mělo jednat o Pixel 5, ale nyní odhadujeme, že by se mohlo jednat o Pixel 4a (5G). Ale ještě jednou, je to jen náš odhad a netušíme, jak budou novinky vypadat. Mnohé zdroje uvádí, že Google ještě nevybral finální podobu, ostatně na to má ještě chvíli čas, aspoň v případě Pixelu 5.

Jedno se dá konstatovat. V tuto chvíli je slušný zmatek kolem nadcházejících novinek u řady Pixel pro tento rok. Možná za to může sám Google, který asi vypustil tolik informací, že si nikdo není jistý, co vlastně očekávat.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Zmatek kolem nadcházejících Pixelů, asi budou tři

reklama reklama