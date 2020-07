Chrome si pohrává se značnou úsporou energie

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dnešní online svět spoléhá na webových stránkách, respektive by se dalo říci že spíše webových aplikacích. S většími možnostmi se ale zvětšují nároky na zařízení. Chrome je v tomto ohledu pověstný zejména z pohledu náročnosti na operační paměť. To má samozřejmě dopad i na spotřebu energie. Nyní se ale testuje novinka, která by mohla přinést zlepšení až o 28 %. Jinak řečeno, mobilní zařízení by mělo vydržet déle na jedno nabití.

Chrome a omezení JavaScriptu

Webová stránka je tvořena v dnešní době různými technologiemi, mezi které rozhodně patří JavaScript. Sice zde byly snahy o něco modernějšího, ale na to budeme muset velmi dlouho čekat, pokud se tedy objeví něco, s čím budou souhlasit všichni dodavatelé webových prohlížečů. JavaScript není ale jen o nějakých animacích a lehkých úpravách webové stránky. Dnes stojí za komplexními možnostmi, díky kterým se z obyčejných stránek stávají plnohodnotnější aplikace. Čím více JavaScriptu, tím i větší zatížení zařízení, tedy i větší spotřeba energie.

V rámci nového experimentu na nestabilních a vývojářských verzí Chromu je nyní k dispozici novinka Throttle Javascript timers in background. Hlavním úkolem je omezení běhu JavaScriptu na pozadí. Omezení je nastaveno na jedno spuštění během jedné minuty. Dalo by se to popsat jako probuzení konkrétní stránky na pozadí jen jednou za minutu, aby neběžela veškerá aktivita bez omezení. K aktivaci omezení dojde, jakmile je stránka v neaktivním módu po dobu delší než 5 minut.

Již nyní se provádějí testy, jaký má novinka dopad na spotřebu energie. Například během přehrávání videa na popředí v celo obrazovém režimu se docílilo na 13% vylepšení. Bez omezení JavaScriptu vydrželo testovací zařízení běžet na baterii 4,7 hodiny (medián), s omezením se jednalo o 5,3 hodiny (medián). V případě náročnějšího testu, kde bylo otevřeno 36 tabů (18 ve skutečnosti, které byly otevřeny dvakrát) a aktivní byla prázdná stránka, je rozdíl výraznější. Bez omezení se dosáhlo na 6,4 hodiny (medián), s omezením 8,2 hodiny (medián).

Pokud se chcete podívat na testy a výsledky, navštivte tento dokument. Jedná se o prvotní testy a samotný experiment je dostupný v Chromu Canary, případně Dev, i na Androidu. Sice neočekáváme nějaké dramatické vylepšení výsledků na mobilu, ale i tak se bude jednat o pokrok. Otázkou je, jak dopadne testování a vývoj. Zatím není zcela jasné, kdy by se novinka mohla dostat do stabilní verze prohlížeče, jestli tedy vůbec.

