T-Mobile měl velký výpadek mobilní sítě [aktualizováno]

Sem tam se stane, že může být mobilní síť nestabilní, případně dojde na lokální problémy. Nyní zde ale máme poměrně velký výpadek mobilní sítě T-Mobile.

Článek je níže doplněn o aktualizace.

Nefunkční síť

Dnes po 16:30 jsme začali zaznamenávat na redakčním zařízení komplikace s mobilní sítí, přičemž následně vypadla zcela. Mobilní telefon jednoduše hlásí, že není k dispozici signál. Restart nepomohl a jak se ukazuje, výpadek se netýká jen Prahy. Uživatelé na sociální síti X hlásí oblasti jako Karlovy Vary, Děčín, Ostrava, Brno, Mladá Boleslav a další.

T-Mobile zatím neuvedl ani na sociálních sítí, že jsou nějaké komplikace s mobilní sítí. Někteří uživatelé hlásí, že mají sice signál, ale nejsou dostupná data. Většina ale nemá mobilní signál. Pravděpodobně si můžete zachovat dostupnost telefonního čísla, pokud si zapnete volání přes WiFi, jestliže to vaše zařízení podporuje.

T-Mobile jsme již kontaktovali a požádali o vysvětlení. Jakmile budeme vědět více, aktualizujeme článek.

Aktualizováno 17:35

Přibližně v 17:32 se redakční mobilní telefon připojil na mobilní síť, přičemž funguje volání i mobilní data na 5G. Jedná se o oblast Prahy 8. Asi se daří problém řešit a síť se možná vrací do běžného fungování, ale to nemůžeme zatím potvrdit.

Aktualizováno 17:50

Někteří klienti T-Mobile hlásí, že začíná síť fungovat. Některým pomohl restart připojení/mobilu, ale problémy se ještě objevují. Čekáme na vyjádření mobilního operátora.

Aktualizováno 17:55

Máme zde první reakci od T-Mobile ve formě odpovědi na sociální síti X. Zatím ale bez detailů nebo vysvětlení.

@jirikovoego Dobrý den, bohužel máme hlášené potíže se signálem. Kolegové dělají maximum proto, aby to bylo co nejdřív v pořádku. Za komplikace se omlouvám 🙁 Veronika — T-Mobile CZ (@TMobile_CZE) April 13, 2024

Aktualizováno 18:22

Tisková mluvčí operátora T-Mobile nám potvrdila komplikace s mobilní sítí. Systém dle vyjádření již naběhl a mobilní signál je k dispozici části zákazníků. Další budou připojení přibližně do hodiny. Teoreticky by tak komplikace měly být vyřešeny do 19:15. T-Mobile zatím analyzuje důvody tohoto masivního výpadku.

Aktualizováno 18:35

T-Mobile nám nyní potvrdil, že většina zákazníků je již nyní zpět on-air, tedy online.

