Snapdragon 865 Plus oficiálně, překonává hranici 3 GHz

Ke konci minulého roku společnost Qualcomm představila Snapdragon 865, přičemž se následně začalo spekulovat, že by se měla objevit plus verze. Chvíli to vypadalo, že nakonec si budeme muset počkat až na model Snapdragon 875, ale nakonec jsme se dočkali. Dnes výrobce uvedl novinku Snapdragon 865 Plus, tedy vylepšenou verzi.

Plus verze s novinkami

Není to poprvé, co firma uvedla vylepšený model. Zpravidla dojde na optimalizaci a navýšení výkonu, což je i dnešní případ. Hlavní jádra Kryo 585 založená na Cortex A77 nově nabízí frekvenci až 3,1 GHz. Původní model měl 2,84 GHz. Jedná se sice o drobné navýšení, ale aspoň se společnosti budou moci chlubit lepšími výsledky v benchmarcích.

Díky tomuto navýšení se stává Snapdragon 865 Plus nejvýkonnějším procesorem za celou historii, ale to asi nikoho nepřekvapí. Ostatně uživatelé si toho asi ani nevšimnou. K něčemu podobnému došlo i v případě grafiky Adreno 650, kde je navýšení výkonu o 10 %. Zásadnější novinky ale najdeme v oblasti konektivity, kde došlo na použití novějšího modemu FastConnect 6900. Ten podporuje novější standard Wi-Fi 6E, který je rozšířen o 6GHz spektrum. Kromě toho jsme se dočkali i podpory Bluetooth 5.2.

Dle společnosti došlo ještě na několik vylepšení a optimalizací, zejména se zaměřením na hry. Ostatně Qulacomm prozradil, že se v dohledné době dočkáme herních smartphonů ROG Phone 3 a Lenovo Legion. Více novinek s tímto procesorem bude dostupných ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Pakliže vlastníte mobil se Snapdragonem 865 a netoužíte po vylepšené konektivitě, není potřeba přemýšlet o koupi výkonnějšího mobilu, tedy v případě procesoru.

