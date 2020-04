TCL zveřejnilo specifikace a ceny modelů 10 Pro, 10L a 10 5G [aktualizováno]

Zdroj: TCL

Aktualizováno 7. 4.

V lednu se společnost TCL pochlubila třemi novými smartphony, bohužel jsme se nedočkali kompletních specifikací. Nyní se chystá začátek prodeje v Evropě a máme k dispozici informace o hardwarové výbavě. Všechny tři novinky zapadají do střední třídy, přičemž se liší v mnoha oblastech, ale také jsou si do určité míry podobné. Nejvybavenějším je zřejmě TCL 10 5G, vzhledem k tomu, že má nejvýkonnější procesor z této trojice. TCL 10 Pro zapadne doprostřed a TCL 10L je nejslabší novinka, ale i tak má co nabídnout.

TCL 10L bude stát 249 eur (cca 6 860 Kč), TCL 10 Pro vyjde na 449 eur (12 360 Kč) a TCL 10 5G přichází s cenou 339 eur (cca 9 300 Kč). České ceny nejsou zatím známé, stejně jako přesná dostupnost.

Specifikace TCL 10 5G

displej: 6,53 palců, 1080 x 2340 pixelů (Full HD+), 19.5:9, 450 nitů, HDR10, LCD

procesor: Snapdragon 765G

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 10 + TCL UI

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.89, PDAF 8 MPx, f/2.2, 118° 5 MPx, f/2.2, makro 2 MPx, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů

3.5mm jack,

5G, LTE, 802.11a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, USB C A-GPS (GPS L1+L5), BeiDou, Galileo, Global Navigation Satellite System (GLONASS), GPS, Quasi-Zenith Satellite System (QSS)

rozměry: 163,65 x 76,56 x 9,05 mm, 210 gramů

baterie: 4500 mAh + Quick Charger 3.0 (9V 2A)

Specifikace TCL 10L

displej: 6,53 palců, 1080 x 2340 pixelů (Full HD+), 19.5:9, 450 nitů, HDR10, LCD

procesor: Snapdragon 665

RAM: 6 GB

úložiště: 64/128 GB + microSD

Android 10 + TCL UI

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.89, PDAF 8 MPx, f/2.2, 118° 5 MPx, f/2.4, makro 2 MPx, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů

3.5mm jack,

LTE, 802.11a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, GPS, Galileo

rozměry: 162,2 x 75,6 x 8,4 mm, 180 gramů

baterie: 4000 mAh + rychlé nabíjení

Specifikace TCL Pro

displej: 6,47 palců, 1080 x 2340 pixelů (Full HD+), 19.5:9, HDR10, AMOLED

procesor: Snapdragon 675

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 10 + TCL UI

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.79, PDAF 16 MPx, f/2.4, 118° 5 MPx, f/2.2, makro 2 MPx, f/1.8 přední – 24 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm jack,

LTE, 802.11a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, GPS, Galileo, IR

rozměry: 158,5 x 72,4 x 9,2 mm, 177 gramů

baterie: 4500 mAh + rychlé nabíjení Quick Charge 3.0 (9V 2A)

Původní článek 7. 1.

Společnost TCL již představila základní modely pod značkou Alcatel, ale kromě toho jsme se dočkali i ochutnávky v rámci vlastní série mobilů TCL. Bohužel se jedná pouze o ochutnávku a neznáme kompletní specifikace. K plnému představení by mělo dojít až na veletrhu MWC.

Alcatel představil smartphony 3L, 1S, 1V a 1B [CES]

TCL 10L, 10 Pro a 10 5G

Jak již bylo řečeno, společnost jen ukázala na veletrhu CES v Las Vegas, co bude představeno na veletrhu MWC. Konkrétně se jedná o tři modely TCL 10L, 10 Pro a 10 5G, přičemž na pozdějším veletrhu se dočkáme ještě dvou dalších novinek.

TCL 10 5G

Asi nejzajímavějším modelem bude TCL 10 5G, kde bude podpora nové generace mobilních sítí. Zde se dozvídáme, že se o výkon postará procesor série Snapdragon 700, takže by se mělo jednat o novinku Qualcomm Snapdragon 765 nebo 765G. K nám do Česka se ale zatím dostanou jen model TCL 10L a 10 Pro.

TCL 10L

Konkrétně model TCL 10 Pro je vybaven AMOLED displejem, za kterým stojí sesterská společnost TCL CSOT, která se stará o výrobu displejů pro televize TCL. Kromě toho společnost uvedla, že novinky budou vybaveny čtyřmi foťáky na zadní straně, které budou poskytovat realističtější fotografie, ale vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici specifikace, nelze ani odhadnout, jestli má společnost pravdu.

TCL 10 Pro

Z poskytnutých tiskových obrázků jde navíc konstatovat, že model TCL 10 Pro bude mít zabudovanou čtečku otisků prstů v displeji a menší výřez pro přední foťák. Modely TCL 10L a 10 5G naopak budou mít čtečku na zadní straně a díru v displeji pro foťák. Bohužel více informací společnost neposkytla, jen uvedla, že novinky nebudou za vyšší cenu než 500 dolarů (cca 11 200 Kč).

“Letošní řada smartphonů TCL má ambice oslovit široký okruh zákazníků. Přináší výborně zpracované moderní telefony za dostupné ceny,” řekl Shane Lee, generální manažer společnosti TCL Communication. “U každého z nových zařízení jsme se zaměřili na vytvoření kompletního zážitku z chytrého telefonu, který je schopen uspokojit každodenní potřeby našich zákazníků, a zároveň poskytovat kvalitu a hodnotu, kterou zákazníci od TCL očekávají.”

Zdroj: androidpolice.com



TCL zveřejnilo specifikace a ceny modelů 10 Pro, 10L a 10 5G [aktualizováno]

