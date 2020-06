Motorola Edge Plus – zaděláno na úspěch [recenze]

Motorola Edge Plus; Zdroj: Dotekomanie.cz

Motorola stálá na počátku mobilní revoluce. Můžeme říci, že díky této společnosti se mobilní telefony staly běžnou součástí našeho života. Za celou svou historii si prošla několika zvraty a dnes ji vlastní čínské Lenovo. Chvíli to ale vypadalo, že o tuto značku přijdeme, ale nakonec se Lenovo rozhodlo ponechat název Motorola. Firma má na svém kontě několik zajímavých mobilů, a dokonce se chvíli dařilo přinášet modulární mobily. V poslední době se ale Motorola věnovala mobilům zapadajících do nižší a střední třídy. Na top model z dílny této legendy jsme si museli dlouho počkat. Nyní zde ale máme smartphone Motorola Edge Plus, který minimálně svou cenou zapadne mezi elitu.

Až za horizont

Už během spekulací a kdejakých úniků šlo pozorovat, že Motorola nechce představit další nudnou plácačku, která bude mít jen ty nejlepší specifikace. Mobil se pyšní extrémně zakřiveným displejem, což i na dnešní dobu není nic obvyklého. Na trhu sice najdeme několik podobných zařízení, zejména v Asii. Již jsem měl jednou mobil s takhle zahnutým displejem, Huawei Mate 30 Pro (recenze). Sice vypadal zajímavě a trochu futuristicky, ale k dobrému ovládání měl hodně daleko. Proto jsem se obával, jak se bude pracovat s Motorolou Edge Plus.

Už jen po prvních hodinách používaní mobilu jsem mohl konstatovat, že se Motorole podařilo zkompletovat takto zakřivený displej a ovládání daleko lépe než Huawei. Displej je sice zahnut až k samotné hraně, ale ničemu to nevadí. Nechtěné dotyky nebo aktivace prvků zde nejsou nějak běžné, ani v případě, když mobil ve skutečnosti držím po stranách, které mají dotykovou vrstvu. Systém umí rozeznat běžné držení a úmyslné kliknutí na nějaký prvek.

Oproti zmiňovanému konkurenčnímu mobilu Motorola našla umístění pro kolébku hlasitosti a vypínací tlačítko. Jsou v horní polovině zařízení. Vypínací tlačítko má výraznou texturu, takže si jej nespletete s ovládáním hlasitosti, ale uvítal bych, kdyby bylo delší. Motorola musela udělat tlačítka tenčí, aby se vešla do prostoru mezi dvě skla, tedy do kovové strany. To ničemu nevadí. Jen s použitím obalu, který je v balení, je tlačítko pro vypínání trochu více zapuštěno a chce to trochu úsilí se k němu dostat.

Zadní strana má typické logo společnosti Motorola, které je ukryto pod sklem. Je zde ale asi jeden z nejvýraznějších ostrůvků pro foťáky. Nejenže je celý modul vystouplý, ale i jednotlivé foťáky mají ještě navíc svůj vlastní výstupek. Je mi jasné, že velký 108MPx senzor s OIS potřebuje prostor, ale kvůli tomu je mobil nestabilní, pakliže jej položíte zády na rovnou plochu. Nestabilita v tomto případě jde trochu dál. Po položení na stůl jsem si všiml, že se mobil ještě nějakou chvíli kolébal.

Možná byste si mysleli, že po nasazení obalu dojde k eliminaci, ale není tomu tak. I přes tloušťku obalu je kolem výřezu pro foťáky je vystouplý, aby je chránil. Takže nestability se nezbavíte. Obal je z měkkého plastu a dobře se nasazuje.

Spodní strana Motoroly Edge Plus nabízí USB C konektor, hlasitý reproduktor a slot na nanoSIM kartu. Také je zde mikrofon, další dva jsou mimo jiné na zadní straně. Horní strana mobilu je vybavena dnes již netradičně konektorem pro sluchátka.

Přední selfie kamerka je umístěna v horním levém rohu, v otvoru v displeji. Druhý reproduktor pro telefonování a také jako součást sterea pro sledování multimediálního obsahu je umístěn samozřejmě nad displejem, ale zrovna dobře chráněn. Je více zapuštěn, přičemž je zde dostatek prostoru pro usazování prachu a jiných nečistot. Po nějakém čase používání asi bude nutné tento prostor vyčistit.

Čtečka otisků prstů je jen dobrá

Pokud jde o biometriku, tak se zde nabízí čtečka otisků prstů v displeji. Ta je standardně umístěna ve spodní části přesně na dosah palce. Její rychlost ale není nějak dobrá. Rozhodně si nějakou chvilinku počkáte, byť to není nějaká hrůza, ale k nejrychlejším na trhu rozhodně nepatří. Možná je to způsobeno rozsvícením displeje pro získání obrazu. Kdyby se firma vykašlala na kdejaké animace a jednoduše by rozpálila displej na potřebnou hodnotu co nejrychleji, možná by došlo k rychlejšímu odemknutí mobilu.

Displej až za hranu

Motorola jde s dobou a displej nabízí 90Hz frekvenci. Nechal jsem mobil na této hodnotě a mohu konstatovat, že je krásně plynulý. Ani mi nějak nevadilo, že má Full HD+ rozlišení místo 2K. Má velmi dobré podání barev, podporuje HDR10+ a navíc jsou barvy dostatečně živé.

Jen samotné zakřivení se mi nezdá. Stále jsem nějak nepochopil, proč bych měl mít mobil s displejem, který je takto zakřivený, když vlastně na zahnuté straně nemohu vidět obraz. Edge Plus zakřivení sice používá pro efekty, například při příchozí notifikací, ale je to krátké rozsvícení, navíc není nějak moc výrazné.

Zvykl jsem si na zakřivení, jen u některých aplikací to není moc pohodlné, když ovládací prvky jsou na straně mobilu. Naštěstí Motorola myslela na takovou situaci a nabízí se virtuální tlačítko, na které stačí dvakrát kliknout palcem a mobil zúží viditelný prostor. V podstatě dojde k vypnutí nebo potlačení zakřivení. U některých aplikací je to doslova nutné, jelikož ovládací prvky jsou nejen na straně mobilu, ale ty středové jsou trochu rozhozené.

I přes netradiční design a velikost mobilu jsem si na tento kousek zvykl velmi rychle a oblíbil jsem si ho. Po několika hodinách jsem Motorole odpustil některé nedostatky. Motorola Edge Plus vypadá trochu futuristicky, dobře se ovládá a také je příjemná do ruky. Skoro bych řekl, že nabízí trochu extravagance a díky některým prvkům vybočuje z řady.

Výkonem na špici

Po stránce výkonu se nabízí zřejmě to nejlepší, co jde na trhu sehnat. Snapdragon 865 vystačí na ty nejnáročnější aplikace a hry, a dovolím si tvrdit, že tomu tak bude po dlouhou dobu. K dispozici má rovnou 12 GB operační paměti, což je vskutku hodně. I při náročnější práci jsem nezaplnil celý prostor. Níže naleznete výsledky benchmarků, byť vypovídají jen o hrubé síle. Z pohledu optimalizace mobilu jsem byl nadmíru spokojen a vše běží plynule. Nějaké to drobné zdržení se odehrává u focení ve speciálních režimech jako třeba noční mód, ale to je pochopitelné.

V případě konektivity bude spokojen i náročnější uživatel. K dispozici je novější Bluetooth 5.1 a v rámci pozičních systémů je tu i evropské Galilelo. S určením přesné polohy jsem neměl sebemenší problém, i rychlost je dostatečná.

Vzhledem k tomu, že v Česku ještě nemáme novou generaci sítí, nemohl jsem otestovat Motorolu Edge Plus na plný výkon. Nemohu tedy hodnotit, jak se využívání 5G projevuje například na spotřebě energie či jiných vlastnostech.

Specifikace Motorola Edge Plus

displej: 6,7 palců, Full HD+, OLED, 90 Hz, HDR10+

procesor: Snapdragon 865

RAM: 12 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB

Android 10 + My UX

Foťáky: zadní – 108 MPx, f/1.8, OIS, Quad Pixel 16 MPx, 117° + makro, f/2.2 8 MPx, 3x zoom, f/2.4, OIS ToF přední – 25 MPx, f/2.0, Quad Pixel

stereo reproduktory

čtečka otisků prstů v displeji

USB C (USB 3.1), 3.5mm jack

5G, LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS

rozměry: 161,07 x 71,38 x 9,6 mm, 203 gramů

baterie: 5000 mAh 18W nabíjení 15W bezdrátové nabíjení 5W reverzní nabíjení



Maratonec

Výdrž mobilu na jedno nabití mě celkem překvapila. Sice je k dispozici baterie o kapacitě 5000 mAh, ale nečekal jsem, že se dostanu na takové hodnoty. Poměrně běžně se mi podařilo dosáhnout na 9 hodin zapnutého displeje. Nejde jen o sledování videí, ale také jsem v rámci pandemie zatěžoval mobil příležitostným hraním. Samozřejmě nechyběly telefonní hovory, video konference a další pracovní záležitosti. I zde ale nevím, jaký by byl výsledek s využitím 5G.

Motorola Edge Plus hodnotím jako maratonce, a pokud bych využíval mobil jen pro pracovní účely, dostal bych se bez větším problémů na 48 hodin používání. Pokud bych smartphone šetřil a omezoval bych se, asi bych dosáhl na čtyři dny na jedno nabití, tři minimálně.

Z pohledu nabíjení se nenabízí nějaké závratné technologie. Motorola Edge Plus podporuje 18W nabíjení přes USB C. Pak je zde 15W bezdrátová možnost, kterou jsem používal nejčastěji. Novinka je navíc vybavena reverzním nabíjením, kde se nabízí hodnota 5 W. Na doplnění energie jinému mobilu to asi nebude moc stačit, ale pro nabití příslušenství se to může hodit.

Systém s bonusem navíc

Nemám rád, když výrobci upravují systém na každém místě. Jsem zastánce čistého Androidu, proto se mi řešení od Motoroly více méně líbí. Jen na několika místech najdeme bonusové funkce. V základu se tedy nabízí zkušenost jakoby s čistým systémem.

Motorola udělala nějaké úpravy navíc, ale jsou minimalistické, případně zapadají a skoro byste si jich nevšimli. Dost jsem si oblíbil řešení Always-On displeje, kde nejde jen o zobrazení základních informací. Po podržení prstem na ikoně se nabídne výpis a také některé aktivní prvky. Byl jsem ale mírně zmaten, kdy se Always-On aktivuje a zobrazí. Chvíli to vypadalo jako nahodilé chování, ale je zde asi nějaké práce se senzory. Zpravidla byl displej vypnutý, ale jak jsem se přiblížil nebo mobil zaznamenal pohyb, došlo k zobrazení.

Další užitečnou vychytávkou je gesto, kdy několikrát otočíte zápěstím a mobil to vyhodnotí jako spuštění foťáku. Vše funguje bezchybně a aplikace se nastartuje velmi rychle, jen jsem byl prvně trochu zděšen. Při prvním použití této funkce jsem zaznamenal, že v mobilu něco chrastí. Nakonec jsem si uvědomil, že se jedná o 108MPx senzor s optickou stabilizací. Zde je to citelnější, jelikož foťák je trochu větší, ale jinak je to vlastnost všech mobilů s OIS.

Motorola by měla zapracovat na zobrazení obsahu při omezení okrajů, jelikož některé aplikace to mírně rozhodí. Respektive jsou prvky mírně posunu, ale takové chování jsem pozoroval jen u několika aplikací.

S foťáky uspokojí každého

Edge Plus nabízí asi tu nejlepší kombinaci foťáků, kterou bych očekával od každého mobilu. Kromě hlavního senzoru si docela často vyhraji s širokoúhlým snímačem. Teleobjektiv je spíše takový bonus navíc. Zde se nabízí trojnásobné optické přiblížení. Bohužel někdy občas trvá, než aplikace přepne na tento snímač. Pokud jde o maximální přiblížení, tak se dá dostat na 10násobný digitální zoom, ale ten neoplývá kvalitou, jak lze vidět níže.

Širokoúhlý snímač většinou nenabízí takové vlastnosti jako hlavní. Například postrádají větší dynamický rozsah, což je případ i Motoroly Edge Plus. Na druhou stranu pořizuje relativně věrohodné snímky, byť artefakty se zakřivením čočky jsou i zde patrné.

Celkem mě potěšilo, že se Motorola vykašlala na dedikovaný snímač pro makro snímky. To ale neznamená, že něco takového nemůžete pořídit. Makro režim je zde k dispozici v rámci širokoúhlého snímače. Níže můžete vidět porovnání mezi normální fotkou a makro snímkem. Na můj vkus se jedná o dobrou kvalitu, i v rámci podání barev.

Noční snímky

Pokud jde o noční snímky, tak i standardní 108MPx snímač v normálním režimu dokáže zachytit dostatek světla. Po aktivaci nočního režimu zpravidla docílíte světlejší fotografie, přičemž se zvýší dynamický rozsah. Kvalita je za mě dostatečná a výsledek je více než uspokojivý. Jen musíte mít trochu pevnější ruku při delší expozici.

Ostatní ukázky

Natáčení videí

Smartphone poměrně dobře zvládá pořizování videí ve Full HD rozlišení se 60 snímky za sekundu. Stabilizace pracuje velmi dobře, ostatně posuďte na ukázce níže, kde jsem mobil držel jen jednou rukou.

I 4K rozlišení je kvalitní a jde pozorovat dobrou práci OIS. Jen asi nechápu možnost natáčení v 6K, což stejně Youtube vyhodnotil jako 5K rozlišení. Zde jde stabilizace úplně stranou a doporučil bych gimbal nebo stativ.

Motorola Edge Plus má šanci

Pokud jde o mobil jako takový, přirostl mi k srdci i přes některé nedostatky. Motorola umí udělat dobrý smartphone a ještě lépe si umí vyhrát s dodatečnými vychytávkami. Díky tomu není extrémní zakřivení displeje problém. Naopak jsem si tentokrát zobrazovací panel oblíbil. Samotné ovládání je intuitivní a systém si umí poradit s dotyky po stranách, respektive dobře rozpoznává, kdy mobil jen držím a kdy chci něco ovládat.

Čtečka otisků prstů by mohla být rychlejší, ale není to taková hrůza, jen nebude patřit mezi nejrychlejší. Z pohledu fotografických schopností aspiruje u mě na jeden z lepších modelů. Sestava foťáků uspokojí každého. I noční snímky jsou povedené. Občas to chce více pečlivosti v případě ostření velmi blízkých objektů.

Nejvíce mě Motorola Edge Plus překvapila z pohledu výdrže na jedno nabití. Absence ultra rychlého nabíjení mi nevadila. Stejně jsem většinou využíval bezdrátové nabíjení.

Možná jste si všimli, že jsem nikde v textu nezmínil, že by měl mobil certifikaci IP68. Motorola prostě toto nezačlenila, nabízí se jen nano nástřik chránící před případnou vlhkostí a potřísnění vodou. Edge Plus tedy není vhodné vystavovat vodě, natož jej ponořovat. Oproti jiným top modelům je to jedna z větších nevýhod.

I přes některé nedostatky, mírné nedodělky v systému, je Motorola Edge Plus skutečně top modelem, který může zazářit. Jeho cena je ale příliš vysoká. Dost se na ní podepsala podpora 5G sítí a zřejmě i displej jako takový. Pokud by ale došlo na značné snížení, mohlo by se jednat o velmi zajímavou volbu, která nezklame a vydrží velmi dlouho.

Plusy

fotografické schopnosti

stereo

výdrž na jedno nabití

dobré ovládání

Mínusy

absence vyšší odolnosti vůči vodě

mírně nedoladěný systém ve spojení se zakřivením displeje

příliš vystouplý ostrůvek s foťáky

vysoká cena



Domů » Články » Motorola Edge Plus – zaděláno na úspěch [recenze]

reklama reklama