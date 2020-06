Google Mapy – chystá se několik novinek do aplikace

Zdroj: Google

Nedávno Google vypustil aktualizaci aplikace Google Mapy, která přinesla po dlouhé době podporu hudební služby Youtube Music. Jde o součást postupné migrace ze služby Hudba Play. V dohledné době se dočkáme několika novinek v Google Mapách, které cílí na zjednodušení používání a dostupnost informací.

Google vylepšuje Street View o AR prvky

Drobné ale užitečné novinky

V případě aplikací pro iOS se společnosti potýkají s mnohými omezeními, Apple v podstatě upřednostňuje své funkce a služby. Google Mapy ale chystají možnost používání příkazu „Ok Google“ v rámci navigace, což omezí „Hey Siri“. Naštěstí se bude jednat o funkci, kterou si bude moci uživatel zapnout, pokud bude chtít.

Google Mapy nenabízí jen běžnou navigaci v rámci aplikace. Kromě běžné a veřejné dopravy jsme se za poslední roky dočkali integrace další služeb jako Uber. Nově budete moci zvolit, jestli se mají sdílet přesnější informace o trase. Výhodou bude lepší výpočet ceny, respektive její zobrazení v Google Mapách.

Další novinka bude u recenzí jednotlivých míst. Jejich procházení může být někdy utrpení, jelikož některé z nich jsou zcela zcestné, nepřesné nebo nedostatečné. Pro vylepšení přehledu Google jednoduše zobrazí nejčastěji zmiňované výrazy. Půjde tedy o zobrazení klíčových slov a frází.

Další zajímavá novinka přibude k nastavení dojíždění, respektive napojení na veřejnou dopravu. Nově se nabídnou kombinace jako auto a veřejná doprava, kolo a veřejná doprava, motorka a veřejná doprava, atd. Zde si budete moci zvolit, s kterými kombinacemi se má počítat.

Není to tak dávno, co jsme se dočkali grafické proměny samotné služby Google Mapy. Nové logo se začíná používat a brzy zamíří i do vyhledávacího pole v aplikaci Google Mapy. Nebude to ale jediná změna, samotné vyhledávání je zakulacenější, takže bude více korespondovat s návrhy pod ním.

Za těmito objevy stojí Zdroj: Jane Manchun Wong (@wongmjane), která prozkoumávala zdrojový kód aplikace Google Mapy. Není tedy jasné, kdy se novinek dočkáme a v jakém pořadí.

