Google nezapomněl na Wear OS

Zatímco u mobilů dominuje Android a druhé housle hraje iOS, tak v případě chytrých hodinek najdeme daleko silnější konkurenční prostředí. K dispozici je mnoho systémů od různých výrobců, přičemž Google zde nedominuje se svým systémem. Jedničkou za první čtvrtletí tohoto roku je Apple se svým watchOS (55,5 %), druhé místo náleží Samsungu (13,9 %) a na třetím je Garmin (8 %). Google společně s jinými firmami je označen jako ostatní výrobci a není jasné, kolik procent trhu vlastně obsadil. Navíc poslední větší aktualizace pro chytré hodinky se objevila v roce 2018, ale brzy se máme dočkat novinek.

Wear OS

Google změnil název Android Wear na Wear OS před nějakou dobou a v podstatě tím dal najevo, že nebude tak svázán se strategií systému pro mobily. Ostatně v roce 2018 jsme se dočkali nového značení, kde se již nepoužívá číslo ale písmeno. Aktuálně je tedy k dispozici Wear OS H, který je postaven na Androidu 9. Jestli jste čekali na novou verzi založenou na Androidu 10, tak se nic takového nestane.

Google pořádal AMA (Ask Me Anything, zeptejte se na cokoliv) kolem Androidu 11 a několik dotazů mířilo na systém pro hodinky. V podstatě se dozvídáme, že Android 10 bude přeskočen a do hodinek zamíří až Wear OS postavený na Androidu 11. Jednou z hlavních novinek má být API pro vývojáře na ovládání chytré domácnosti nejrůznějších produktů napojených na ekosystém Googlu (Device Controls API). Nebude se jednat o jedinou novinku, ale Google nechtěl více sdělit. Prý se máme na co těšit.

Více méně se také vyjádřil, proč Wear OS nevychází tak často jako Android pro mobily. U Wear OS se totiž společnosti daří přinášet aktualizace a novinky skrze Obchod Play, aplikaci WearOS a také skrze Google Play služby. Ukázkou je například nedávná aktualizace, která přinesla podporu grafické akcelerace pro ciferníky.

Konečně, nový procesor Snapdragon Wear 4100 pro hodinky

Google také pracuje na lepší podpoře programovacího jazyka Kotlin a knihoven Jetpack. Bližší informace kolem novinek u Wear OS budou k dispozici 10. srpna.

