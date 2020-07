Google Pixel 5 – návrat původního designu? [aktualizováno]

Aktualizováno 6. 7.

Výrobci mobilních telefonů při vývoji zpravidla vytvoří několik designů a následně se vybere jeden výsledný. Před několika měsíci se objevovaly rendery Pixelu 5, kde šlo vidět netradiční pojetí zadního modulu s foťáky. V podstatě bychom to nazvali pozvolnou evolucí. Před týdnem se na internetu objevily nové rendery, ale ty byly zcela odlišné. Jakoby se Google vrátil k původnímu osvědčenému vzhledu.

Nyní zde máme další zdroj, který vytvořil rendery na základě uniklých CAD schémat. Zde jde vidět údajný Pixel 5 se čtečkou na zadní straně, s čímž nikdo nepočítal. Přední strana naopak nemá k dispozici radar pro ovládání rukama a je zde v otvoru jen jedna kamerka. Pakliže se potvrdí tento vzhled, tak Google ponechá dva foťáky na zadní straně, širokoúhlého se nedočkáme.

V tuto chvíli není tedy jasné, co vlastně očekávat. Možná se skutečně díváme na jeden z prototypů. Nabízí se také možnost, že by se mohlo jednat o zrušený Pixel 4a XL. Budeme si muset počkat, aspoň na minimální náznak od Googlu, co vlastně očekávat.

Aktualizováno 20. 2.

Google ve středu vydal první vývojářskou verzi Androidu 11, přičemž se podařilo objevit náznaky, že Google chystá pro Pixel 5 podporu reverzního nabíjení. To by znamenalo, že mobil lze použít jako bezdrátovou nabíječku. Nabízí se tak možnost bezdrátového nabíjení sluchátek, nebo hodinek. Nutně to ale neznamená, že bychom se měli dočkat hodinek nebo sluchátek s touto podporou, byť je to pravděpodobné.

Kromě toho se Jon Prosser z Youtube kanálu FRONT PAGE TECH zveřejnil na svém Twitteru kompletní render Pixelu 5. Stále ale platí, že není známo, jestli bude tento design vybrán. V bílé barvě vskutku působí komicky, ale za to originálně.

Aktualizováno 18. 2.

Teprve před několika dny se objevil první neoficiální render zadní strany Pixelu 5 XL, přičemž se má jednat o jednu ze tří možných podob, na kterých se v Googlu pracuje. Nyní přímo zaměstnanec společnosti Google poprvé zmiňuje konkrétně nadcházející novinku Pixel 5 v rámci komentáře u AOSP (Android Open Source Project).

Sice se dozvíme jen to, že novinka bude mít jádro 4.19, ale na druhou stranu již nyní dochází k optimalizaci budoucího smartphonu. Google má tedy již nyní k dispozici prototypy, přičemž zanedlouho dojde k vybrání finální podoby. Zajímavé je, že zatím neznáme interní kódové označení. Málokdy dojde přímo k zmínce oficiálního názvu, zpravidla se jedná o nějaké rybí jméno.

Původní článek 14. 2.

Google se pustil do výroby vlastním smartphonů s řadou Pixel, přičemž k tomuto účelu odkoupil některé společnosti, přičemž jednou z nich byla i část devize HTC. Bohužel se Googlu nedaří držet chystané novinky v tajnosti a pravidelně se dozvídáme o přibližné podobě nadcházejícího Pixelu několik měsíců dopředu. Zřejmě se tak děje i tentokrát.

Pixel 5 XL

Jon Prosser z Youtube kanálu FRONT PAGE TECH se věnuje dění kolem mobilních telefonů a občas se podaří získat exkluzivní informace. Tentokrát zveřejňuje možnou podobu chystaného Pixelu 5 XL. Získal totiž CAD schémata zařízení, přičemž informace má ověřeny ze dvou zdrojů, jak uvádí.

Je nutné ale pamatovat, že render, který vznikl na základě schémat, nemusí přesně odpovídat finálnímu zařízení. Povrch nebo materiály mohou být zcela odlišné. Jon také uvádí, že vyobrazeny Pixel 5 XL je ve fazi prototypu, přičemž Google má k dispozici ještě další dva, minimálně. Přibližně za dva měsíce bude rozhodnuto, kterou designovou cestou společnost vydá.

Pokud máte na tváři úsměv, nejste jediní. I nám render připadal trochu směšný a finální zařízení s takovým designem by sklidilo poměrně slušnou dávku vtipů. Na druhou stranu se aspoň nejedná o „sporák“, byť tedy připomíná emoji, jak zmiňuje Jon ve svém videu.

Jak bude vypadat zadní strana není zcela rozhodnuto, ale je zde 33% pravděpodobnost, že se skutečně díváme na finální design. To ale není důležité. Zajímavější informací je právě sestava tří kamer na zadní straně. Google tentokrát nabídne navíc ultra širokoúhlý snímač.

