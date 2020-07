Zdroj: Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz aneb co jste možná nevěděli

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy Dotekomanie byla pouhým blogem pod redakcí Mobilmania. Po osamostatnění jsme se pustili do náročné práce vytvoření legitimního online magazínu přinášející čerstvé informace ze světa smartphonů, tabletů, chytrých zařízení a nejrůznějších technologií. Samozřejmě se učíme a snažíme se držet aktuálních trendů, s čímž se pojí i technologické zázemí, a nejen to.

Online magazín, který jde s dobou

Základem online magazínu je samozřejmě webová stránka, ale v této oblasti se za posledních několik let hodně věcí změnilo. Nestačí mít jen hezký web, je potřeba začlenit nové technologie. Například jsme již před nějakou dobou implementovali technologii AMP, tedy akcelerované mobilní stránky. Ty jsou určeny zpravidla pro služby jako Google Zprávy.

Vzhledem k tomu, že konzumace obsahu je dnes zejména z mobilního telefonu, upravili jsme i naší mobilní verzi webových stránek. Nejenže podporuje stejně jako desktopová varianta možnost přepnutí mezi světlým a tmavým vzhledem, ale na smartphonech s novějším systémem a webovým prohlížečem se umí přizpůsobit systémovému nastavení. Takže pokud máte například Android 10 s tmavým vzhledem a novější Chrome, mobilní verze webu se automaticky přepne do tmavých barev.

Pro sledování aktuálního dění podporujeme i webové notifikace, které si můžete zapnout skrze jednoduché tlačítko zvonečku na desktopu i mobilu.

Samozřejmě podporujeme i možnost odběru novinek přes RSS kanál. Pokud aktivně používáte Seznam.cz, tak si můžete přidat náš web mezi své boxíky a mít tak aktuality na dosah jednoho kliknutí.

Dotekomanie.cz na sociálních sítích

Ještě před nějakým časem byla naší baštou sociální síť Google+, ale ta již není dostupná pro veřejnost. Naštěstí nás můžete sledovat například na Twitteru, Facebooku, Instagramu a dokonce na síti Reddit. Aby toho nebylo málo, máme i vlastní skupinu na Facebooku, kterou jsme založili nedávno. Nyní se již blíží k hranici 1000 členů.

Na našem webu si můžete změřit i rychlost připojení k internetu

Máme i podcast

Možná jste si všimli, že jsme se pustili i do pro nás neprobádané oblasti podcastů. Miroslav Růžička a Zdeněk Koutský se pustili do série s názvem Pod Zlatou Lampou, kde si povídají o aktuálním dění na současné technologické scéně. Nezaměřují se jen na mobilní technologie. Například v devátém dílu se zaměřili na aktuální herní konzole. V aktuálním díle naopak rozebírali aktuální postavení čínských výrobců mobilů. S tímto formátem se teprve učíme pracovat, ale za poslech rozhodně stojí.

Podcast najdete rovnou na několika platformách, takže můžete využít tu, která vám nejvíce vyhovuje. Pod Zlatou Lampou můžete poslouchat na:

Nesmíme zapomenout na aplikace

Dost často jsme v minulosti slýchávali, že si uživatelé nechtějí instalovat mobilní aplikaci každého českého magazínu. Doba se změnila a v tuto chvíli je Dotekomanie.cz jediným online magazínem zaměřeným na mobilní technologie, který nabízí aplikace pro Android a iOS. Neustále pracujeme na novinkách a snažíme se přinést co nejpohodlnější čtení a dokonce i poslech pro nevidomé do mobilních telefonů. Pokud chcete mít nejrychlejší přístup k novinkám, ušetřit nějaké ty bajty, tak rozhodně by neměla chybět naše aplikace na vašem smartphonu.

Dotekománie.cz Michal Mroček Zdarma ANDROID

Dotekománie Dotekomanie.cz Zdarma iOS

Jako jedni z prvních v Česku, minimálně v našem sektoru, jsme začali nabízet i placené členství, díky kterému odstraníme reklamu z mobilních aplikací, i z webu. Navíc dostanete předběžný přístup k článkům a další funkce navíc. Stačí si zaplatit předplatné v našich aplikacích.



Domů » Články » Dotekomanie.cz aneb co jste možná nevěděli

reklama reklama