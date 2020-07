To nej z uplynulého týdne #27 – Waze, Redmi, AppGallery, Wear 4100

Zdroj: 9to5Google

Některé funkce z Androidu 11 nemusí být dostupné na každém smartphonu

Android 11 je nyní k dispozici ve veřejné beta verzi, která je dostupná pro Pixel smartphony a některé modely ostatních výrobců. K uvedení stabilní varianty dojde někdy kolem října, přičemž započnou aktualizace mobilů na Android 11. Někteří výrobci budou pomalejší, jelikož si upravují systém k obrazu svému. Navíc budou muset své nadstavby poupravit tak, aby vše fungovalo na Androidu 11. Některé nové funkce se ale nebudou muset objevit. [pokračování článku]

Waze má nové logo a další drobnosti

Waze už nějaký ten pátek je ve vlastnictví společnosti Google a stále patří mezi nejpopulárnější navigační služby na trhu. Po dlouhé době jsme se také dočkali mírného přepracování aplikace. Aplikace se tak dočkala aktualizovaného loga a dalších novinek. [pokračování článku]

Představeny levnější novinky Redmi 9C a 9A

Není to tak dávno, co jsme se dočkali uvedení smartphoni Redmi 9, přičemž je již dostupný u českých prodejců. Věděli jsme, že by mělo dojít na uvedení levnějších variant Redmi 9C a Redmi 9A, což se dnes stalo. Obě novinky vycházejí více méně ze stejného základu, ale liší se výbavou. [pokračování článku]

Realme C11 je nový levný mobil s pořádnou baterií

Dnes jsme se dočkali představení nového smartphonu od společnosti Realme, která se snaží útočit na značku Xiaomi, respektive Redmi. Dnešní novinka Realme C11 cílí na nižší úroveň, i tak můžeme najít poměrně zajímavé parametry, minimálně aspoň tedy baterie může zaujmout. [pokračování článku]

AppGallery se snaží lákat na bonus za utracené peníze

U nových Huawei a Honor smartphonů a tabletů najdete místo Obchodu Play centrum AppGallery, které se snaží nahradit verzi od Googlu. Společnost se snaží nalákat co nejvíce vývojářů a nabídnout svým zákazníkům maximum z toho, na co jsou zvyklí z mobilů s certifikací od Googlu. Nyní zde máme ale akci cílenou přímo na uživatele. [pokračování článku]

Konečně, nový procesor Snapdragon Wear 4100 pro hodinky

Před dvěma lety jsme se dočkali Snapdragonu Wear 3100 pro chytré hodinky. Očekávali jsme hodně, ale moc velký posun nenastal. Sice společnost u novinky prezentovala lepší úsporu energie ve speciálním omezeném módu, nedošlo na nějak významný posun. Hodinky stále nemají dostatečnou plynulost a ani spotřeba nebyla nějak extrémně vylepšena. Po dvou letech jsme se dočkali nástupce, který přináší značné vylepšení. Dokonce jsou na světě dva modely – Snapdragon Wear 4100 a Snapdragon Wear 4100+. [pokračování článku]

Google Fotky kvůli COVID-19 omezují zálohování

Služba Google Fotky přestala automaticky zálohovat obrázky a videa ze složek vytvořených pomocí sociálních sítí a komunikačních nástrojů, jako jsou WhatsApp, iMessage a TikTok. S touto informací přišel zahraniční server Android Police. [pokračování článku]

Honor 9X Pro přichází do Česka za 5 990 Kč

Před pěti měsíci společnost Hinor oznámila dostupnost modelu Honor 9X Pro v Evropě, ale až nyní novinka přichází do Česka za cenu 5 990 Kč. V předobjednávce bude do 14. července, následně bude zahájen běžný prodej. [pokračování článku]

České Xiaomi nám ukázalo svůj chytrý byt a desítky netradičních produktů Xiaomi

České zastoupení Xiaomi, konkrétně to za kterým stojí společnost WittyTrade, nám včera ukázalo svůj chytrý byt vybavený desítkami chytrých produktů od čínské společnosti Xiaomi. V tomto bytě, showroomu mají kromě běžně prodávaných produktů na českém trhu také mnoho příslušenství, které se k nám zatím ještě nedostalo. Pojďme si představit zajímavější kousky. [pokračování článku]

Dark Sky dostává jeden měsíc „života“ navíc

V dubnu Apple odkoupil populární aplikaci na předpověď počasí Dark Sky, přičemž k ukončení verze pro Android mělo dojít 1. července. Nakonec ale došlo k rozhodnutí, že aplikace dostane jeden měsíc navíc, takže k ukončení dojde až 1. srpna. V tento samý den přestane fungovat i web této služby. Co se týče API pro vývojáře, zde se nic nemění a ukončení proběhne na konci roku 2021. [pokračování článku]

Spotify spouští nové předplatné Premium Duo

Spotify si v poslední době půjčuje funkce z Youtube Music, samozřejmě se tak děje naopak. V určitou chvíli budou služby poskytovat velmi podobné možnosti, ale není to jediné „bitevní“ pole. Konkurují si také v cenách, přičemž se snaží nabídnout speciální balíčky pro rodiny a studenty. Spotify nyní láká na předplatné pro pár, které se jmenuje Premium Duo. [pokračování článku]

Honor 30 Lite oficiálně, jedinec s mnoha názvy

Výrobci mobilních telefonů jsou schopni jeden konkrétní model vydat na trh pod dvěma názvy, někdy se jedná o drobnou úpravu, jindy je změna citelnější. Huawei je v tomto ohledu ale expert. V květnu byl představen mobil Huawei Enjoy Z 5G. Měsíc na to došel na trh se jménem Huawei Enjoy 20 Pro a nyní se představuje v podstatě pod názvy Honor 30 Youth Edition a Honor 30 Lite. [pokračování článku]

Honor X10 Max 5G oficiálně, 7palcové monstrum

Dnes společnost Honor představila smartphone Honor 30 Lite. V podstatě se nejedná o novinku, jelikož byl tento model uveden dříve, jen pod jinými názvy. I tak jsme se dnes dočkali představení novinky Honor X10 Max 5G, přičemž slovíčko max vystihuje tento mobil. [pokračování článku]

O2 vylepšuje tarify pro tablety a notebooky

Tento týden jsme se dočkali spuštění první komerční 5G sítě v několika lokalitách v rámci operátora O2. Nyní zde máme ale jinou novinku, která se dotýká tarifů pro připojení tabletů a notebooků. Původně byly v nabídce jen tři tarify, ale nově zde najdeme čtyři, přičemž se nabízí i neomezená verze. [pokračování článku]

Google koupil North, vývoj brýlí se ale konat nebude

Společnost Google prostřednictvím své tiskové zprávy oznámila, že odkoupila North. Jedná se o jakéhosi průkopníka v rozhraní lidských počítačů a chytrých brýlích. Konkrétně North stojí za postavením velmi silné technologické základny, takže Google může být rád, že se právě tato společnost k němu připojí. [pokračování článku]

Motorola představila Moto One Fusion

Na začátku června jsme se dočkali představení smartphonu Motorola Moto One Fusion+, přičemž jsme věděli, že by mělo dojít ještě na uvedení slabší verze bez plus v názvu. Nyní jsme se v podstatě dočkali, jelikož výrobce představil model Moto One Fusion Latinské Americe. [pokračování článku]

Google rozvolňuje pravidla u Android Enterprise

Google má na svém kontě několik programů, které mají napomoci smartphonům se systémem Android. Jeden z nich se jmenuje Android Enterprise a zaměřuje se zejména na využití mobilů ve firmách. Díky této certifikaci společnosti mají jasnou představu, jak dlouho bude zařízení udržované aktuální a co vlastně očekávat. K dnešnímu dni dostalo certifikaci Android Enterprise 8 559 modelů. Zřejmě se ale chystá změna v podmínkách, která je na první pohled náznak uvolnění pravidel. [pokračování článku]

Apple poskytuje Mac mini s Apple Silicon

V rámci letošního WWDC společnost Apple oznámila velký krok, který zasáhne příští až dvě dekády počítačů Mac. Došlo totiž k přechodu na Apple Silicon, což je jinými slovy ARM architektura. [pokračování článku]

Cena 1 GB v Česku a ve světě, jsme na 137. místě

Čeká nás další evoluce v oblasti mobilního připojení k internetu. Ještě tento rok se dočkáme aukce o kmitočty, díky kterým budou moci mobilní operátoři vybudovat sítě páté generace. Již nyní například 02 spouští 5G v Česku ve vybraných oblastí a chystají se pilotní testy pro použití v průmyslu nebo ve státní správě. Sice nové sítě nabízí vyšší rychlost, propustnost a mají mnoho dalších výhod, ale vše se bude odvíjet od koncové ceny. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #26 – podcast, iOS 14, Apple Silicon, iPadOS 14



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #27 – Waze, Redmi, AppGallery, Wear 4100

reklama reklama