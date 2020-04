To nej z uplynulého týdne #16 – iPhone SE, Honor 30, OnePlus 8

Instagram zpřístupňuje také živé přenosy na webu

Instagram nedávno začal zpřístupňovat soukromou konverzaci ve webovém rozhraní, takže je jednodušší chatovat s jinými. Jak se ukazuje, webová verze služby začíná být konečně důležitá, což dokazuje další novinka, která míří na web. [pokračování článku]

Oppo Ace 2 přichází se 40W bezdrátovým nabíjením

Společnost po nějaké době představila další top model, tentokrát se novinka jmenuje Oppo Ace 2. Ačkoliv by se mohlo zdát na první pohled, že se jedná o další tuctový model se Snapdragonem 865, tak i přesto se našel prostor pro celkem zajímavé vylepšení. [pokračování článku]

WHO COVID-19 bude nová aplikace od Světové zdravotnické organizace

Mnohé země se snaží vytvořit systémy pro chytrou karanténu, přičemž součástí jsou aplikace, které se snaží získat data, pomocí kterých se dá určit, jak se onemocnění COVID-19 šíří. V Česku se nabízí již dvě metody. Jedna je prostřednictvím aplikace Mapy.cz, kde se využívají informace o poloze. Druhá pracuje na bázi Bluetooth, jmenuje se eRouška. Nyní se chystá další aplikace přímo od Světové zdravotnické organizace. [pokračování článku]

Oficiálně: OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro s cenou od 719 eur

Když společnost OnePlus začínala na trhu se smartphony, snažila se přinést co nejlépe vybavené zařízení za co nejnižší cenu. Dnes to už ani neplatí, vzhledem k tomu, že ceny se postupně zvyšují. Na druhou stranu se také vylepšuje vybavení mobilů. Dnes jsme se dočkali opět dvou modelů, OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro. [pokračování článku]

Zoom – 500 000 účtů se objevilo na dark webu

Na internetu se objevila znepokojivá informace, po které služba Zoom nebude vaším dobrým kamarádem. Podle BleepingComputer se totiž tisíce účtů Zoom prodávají nebo rozdávají zdarma na dark webu či hackerských fórech. [pokračování článku]

Oficiálně: Honor 30, Honor 30 Pro a Honor 30 Pro+

Minulý měsíc společnost Honor představila novinku Honor 30S, což je zástupce střední třídy. Minulý rok jsme se dočkali top modelů Honor V30 a nyní přišel čas na standardní top modelovou řadu Honor 30. Konkrétně došlo na uvedení tří novinek, Honor 30, Honor 30 Pro a Honor 30 Pro+. [pokračování článku]

iPhone SE 2020 oficiálně představen. Nabízí nízkou cenu a skvělý hardware

Po několikaletém spekulování jsme se konečně dočkali. Apple totiž oficiálně představil nástupce iPhonu SE, který se jmenuje stále stejně, tedy iPhone SE. Jedná se o cenově dostupný model, který má co nabídnout – dlouhou výdrž na jedno nabití, výkonný procesor a další. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Apple A12Z je úplně stejný čip jako A12X

Zatímco v předchozích týdnech jsme spíše spekulovali, zda je nový čip iPadu Pro 2020 stejný jako v jeho předchůdci, nyní přichází potvrzení. TechInsights provedli kompletní sken obou čipů a ukázalo se, že se v ničem neliší. Apple tak v novém iPadu Pro opravdu jen aktivoval jedno osmé jádro grafické části pro mírný nárůst výkonu. [pokračování článku]

Google testuje nahrávání hovorů u aplikace Telefon

Před dvěma lety Google zrušil možnost nahrávání hovorů v systému Android 9, což se nelíbilo mnohým uživatelům. alternativní řešení nebylo jednoduché, takže se mnozí s touto funkcí rozloučili, pakliže aktualizovali na novější verzi systému. Do jisté míry se funkce vrátila, ale nejednalo se o kompletní řešení. V tomto roce se ale objevily náznaky, že by se nahrávání hovorů mohlo vrátit. Nyní se tak zřejmě děje. [pokračování článku]

Firmy Apple a Google upřesnily, jak systém pro překonání COVID-19 bude fungovat

Společnost Apple na svém tiskovém brífinku uvedla, že zahájila spolupráci s konkurenčním Googlem. Jejich společná cesta má pomoci překonat COVID-19. Jak spolupráce dvou konkurenčních gigantů na jednom projektu bude probíhat? [pokračování článku]

Apple a rok 2020 v kostce: 5G iPhony, o třetinu menší výřezy a další

Apple si letos nemůže dovolit zaspat na poli chytrých telefonů s podporou 5G sítí. Proto bychom se v letošním roce měli dočkat hned čtyř modelů s podporou nejmodernějších mobilních sítí. Z toho dva telefony pak nabídnou ploché hrany z nerezové oceli a plochý displej, přesně jako nabízí nejnovější iPady. [pokračování článku]

Takto by měl vypadat iPhone 12 Pro Max

Úniků a spekulací ohledně iPhonu 12 Pro je v uplynulých týdnech opravdu mnoho. Většina z nich se však shoduje na mnoha vlastnostech. Dnes se podíváme na nejnovější rendery od EverythingApplePro, který se dostal k CAD návrhům nového iPhonu 12 Pro přes známého leakera Maxe Weinbacha. Přináší nám tak zatím asi nejpřesnější podobu chystaného iPhonu. [pokračování článku]

Facebook vydal speciálního kecálka pro Apple Watch

Zhruba před pěti dny jsme vás informovali o nové aplikaci Tuned, kterou vyvíjel experimentální tým firmy Facebook. Aplikace vybízí páry, aby mezi sebou vytvořily jakousi intimní sociální síť. Tentokrát sociální síť vydává aplikaci pro chytré hodinky Apple Watch. [pokračování článku]

Uniká podoba Google Card, budoucí konkurence pro Apple Card

Už v roce 2018 jsme vás informovali, že Google zřejmě připravuje značné rozšíření služby Google Pay, jelikož požádal o bankovní licenci v Evropě. Minulý rok dokonce potvrdil existenci projektu, který v tuto chvíli vzniká pod kódovým označením Cache. Dle původních spekulací bychom se mohli ještě tento rok dočkat nové platební služby, která by mohla konkurovat Apple Card, Revolut, Twisto a mnohým dalším. Nyní se na světlo světa dostávají obrazové materiály této služby. [pokračování článku]

Facebook přináší novou reakci symbolizující těžké časy

Pandemie COVID-19, nebo-li koronavirus, pořádně zamíchala s kartami – sám se o tom přesvědčil i Facebook. V podstatě skoro každého donutila zůstat doma a odtud také pracovat, pokud je to možné. Aktuálně jedinou možností, jak se vidět se svými blízkými, kteří s námi nežijí ve stejné domácnosti, jsou sociální sítě a videohovory. Takže nemusíme nikomu z vás vysvětlovat, jak těžké chvíle celý svět prožívá. Facebook ale tak nějak doufá, že díky nové reakci může být o něco snazší druhé straně ukázat, jak moc se o ni staráte. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #15 – Mainline, xHelper, WhatsApp



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #16 – iPhone SE, Honor 30, OnePlus 8

reklama reklama