Alza Slevy: Vybavte svůj vůz špičkovými technologiemi za zlomek ceny

Srdcem každého moderního automobilu je dnes sofistikovaná elektronika, která výrazně zvyšuje bezpečnost, komfort i spolehlivost na cestách. Internetový obchod Alza přináší rozsáhlou nabídku pokročilého autopříslušenství, které integruje nejnovější technologické trendy přímo do vašeho vozidla. Od inteligentních kamerových systémů přes diagnostické moduly až po nouzové zdroje energie – aktuální výběr ukazuje, jak lze chytře upgradovat starší i nové vozy. Všechny uvedené nabídky jsou k dispozici do vyprodání zásob.
Startovací zdroje a nabíječky
Selhání akumulátoru patří mezi nejčastější příčiny neplánovaných odstávek vozidel, zejména v chladném období nebo po delším stání. Kompaktní lithium-iontové jump startery a mikroprocesorem řízené chytré nabíječky představují spolehlivou pojistku. Dokážou nejen oživit vybitou autobaterii bez asistence druhého vozu, ale díky integrovaným USB portům poslouží také jako výkonné powerbanky pro drobnou elektroniku.
- EINHELL Jump starter & Powerbanka CE-JS 18/1 s kapacitou 3x 6 000 mAh, 1091531 (-23 %)
- NOCO GENIUS BOOST PLUS GB40 (-19 %)
- EINHELL Nabíječka autobaterií CE-BC 30 M, s mikroprocesorem a funkcí Jump start, 1002275 (-19 %)
- NOCO BOOST X GBX55 (-16 %)
- AVAPOW TJ18 12V jump starter 2000A 12000mAh (-20 %)
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Digitální alkoholtestery
Spolehlivá kontrola hladiny alkoholu v krvi před každou jízdou je základním pilířem zodpovědného chování za volantem. Moderní digitální testery nabízejí rychlé, hygienické a extrémně přesné měření díky pokročilým elektrochemickým senzorům. Vyšší modelové řady navíc disponují Bluetooth konektivitou pro bezdrátové spojení s mobilními aplikacemi, což umožňuje přehledné ukládání dat a sledování zbytkového alkoholu v reálném čase.
- Catec CA15FL (-24 %)
- Catec CA10FS (-20 %)
- Catec CA05FS (-15 %)
- PRO-X5+ plus (-20 %)
- BACtrack Mobile Anti-cheat (-10 %)
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Autokamery a záznamové systémy
Záznam silničního provozu se stal klíčovým prvkem pro objasňování krizových situací i ochranu samotného řidiče před pojišťovacími podvody. Moderní palubní kamery nabízejí vysoké rozlišení až 4K, noční vidění, GPS trasování a bezdrátové propojení s chytrým telefonem. Pokročilejší systémy využívají duální objektivy pro současné monitorování situace před i za vozidlem nebo se integrují přímo do zpětného zrcátka pro minimalistický vzhled.
- Nextbase Dash Cam 422GW (-58 %)
- LAMAX F10 GPS 4K zadní kamera (-29 %)
- MIO MiVue J20 WIFI (-21 %)
- MIO MiVue 956WD 4K HDR WIFI GPS (-20 %)
- Mio MiVue R860WD Dual 2.5K E-Mirror (-20 %)
- Ottocast parkovací kamera (-20 %)
- MIO MiVue 903WD Dual Pro 2.5K WIFI HDR GPS Smartbox (-15 %)
- Ottocast Screen N95 (-20 %)
- LAMAX S8 Dual (-20 %)
- Vantrue S1 Pro Max (-20 %)
- Vantrue N4 Pro S (-20 %)
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Autodiagnostika OBD-II
Zjištění technického stavu vozidla již nevyžaduje okamžitou návštěvu autorizovaného servisu. Diagnostická zařízení standardu OBD-II umožňují majitelům automobilů vyčíst chybové kódy, sledovat data v reálném čase a optimalizovat některé palubní sysémy. K dispozici jsou jak univerzální čtečky, tak specializované moduly optimalizované pro konkrétní koncerny a automobilové značky.
- ANCEL BZ700 OBD-II pro Mercedes BENZ (-15 %)
- ANCEL LD700 OBD-II pro Jaguar, Land Rover (-15 %)
- ANCEL BM700 OBD-II pro BMW (-10 %)
- ANCEL AS100 OBD-II diagnostika systémů motoru (-15 %)
- ANCEL VD700 OBD-II pro VAG (-20 %)
- ANCEL AD310 OBD-II (-10 %)
- Autocraft ACC710 – OBDII Code Reader (-37 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Kromě hlavních technologických kategorií se do aktuální akční nabídky dostaly i další specifické doplňky. Patří mezi ně pokročilý radarový detektor Navitel RD9 s výraznou slevou (-36 %), který pomáhá s prevencí rizikových situací. Tradiční a spolehlivou silniční asistenci pak reprezentuje klasická GPS navigace TomTom Tom od společnosti TomTom se zvýhodněním (-30 %).
Kompletní nabídku příslušenství, podrobné technické specifikace a další akční modely naleznete přímo na webových stránkách prodejce. Nakupujte chytře a bezpečně, protože ta nejlepší technologická řešení pro váš vůz na vás čekají jedině na Alza.cz.
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