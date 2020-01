Android – zřejmě se vrátí nahrávaní hovorů

Systém Android přišel zcela o možnost nahrávání hovorů, byť některé společnosti toto obcházely vlastním řešením. Nedávno jsme se ale dozvěděli, že například Xiaomi u nových mobilů určených pro Evropu bude nabízet telefonní aplikaci od Googlu a že uživatelé přijdou o možnost nahrávání hovorů. Zároveň bylo dodáno, že by se samotná funkce mohla objevit v roce 2020. Nyní zde máme náznak od samotného Googlu.

MIUI přichází o nativní aplikace pro volání a SMS, nahradí je ty od Googlu

Nahrávání hovorů na Androidu

Samotná funkce nahrávání hovorů na Androidu je poměrně kontroverzní, hlavně ve spojení s novými právními předpisy a podobně. Google se nechal slyšet, že na návratu funkce se pracuje, ale je potřeba vyřešit několik věcí. Zvažuje se například nějaký automatický signál, který informuje druhou stranu, že je hovor nahrávaný.

Samotná funkcionalita není oficiálně podporována od Androidu 6, přičemž Android 9 ji již neobsahuje, aspoň v případě čistého systému bez úprav od výrobce. Nyní se ale ukazuj, že bychom se skutečně mohli dočkat funkce nahrávání hovorů. Aplikace Telefon od Googlu totiž disponuje textovými řetězci, které právě zmiňují možnost nahrávání.

<string name=“incall_label_record“>Record</string>

<string name=“incall_content_description_record_unchecked“>Record</string>

<string name=“incall_content_description_record_checked“>Recording</string>

Rozhodně se jedná o dobrou zprávu pro mnohé uživatele, ale ještě není vyhráno. Přítomnost těchto textů ještě nemusí naznačovat brzký příchod. Jedná se jen o přípravu a samotná funkce nahrávání hovorů může přijít až s Androidem 11. Důvodem je totiž absence podpory v rámci API pro vývojáře u současné verze systému.

Pokud se tedy Google rozhodne přinést zpět plnou podporu nahrávání hovorů, musí přidat do API patřičné možnosti. To se ale může stát až s Androidem 11, který vyjde v tomto roce. Případně aplikace Telefon dostane tuto funkcionalitu bez toho, aniž by došlo k vytvoření nového API pro všechny vývojáře, ale to není moc pravděpodobné.

