Zdroj: MacRumors

Společnost Apple na svém tiskovém brífinku uvedla, že zahájila spolupráci s konkurenčním Googlem. Jejich společná cesta má pomoci překonat COVID-19. Jak spolupráce dvou konkurenčních gigantů na jednom projektu bude probíhat?

Apple a Google na jedné vlně proti COVID-19

V nadcházejícím systému sledování kontaktů od Applu a Googlu bude probíhat ověřovací postup. To v praxi znamená, že uživatelé budou muset předložit důkaz, že jsou COVID-19 nakaženi, čímž se potvrdí pravost informace. Společnost například uvedla, že osoba, která byla pozitivně na tuto nemoc testována, by mohla obdržet QR kód se svými výsledky testů. Následně by se tento QR kód skenoval v kontaktním sledovacím systému pro účely potvrzení. Jak se ale data budou implementovat, prozatím Apple neupřesnil. Firma však uvedla, že ověření bude zpracováno externí entitou a může se lišit podle oblasti.

Zdroj: MacRumors

Právě ověření bude velmi důležitým procesem v nově připravovaném systému od Applu a Googlu. Díky tomuto procesu se totiž firmy vyvarují nepravdivému hlášení. Kdyby totiž uživatelé předávali nepravdivé hlášení, způsobili by tím zbytečné starosti.

Apple také zajistil, že systém sledování kontaktů nebude vynucován vládami a bude místo toho fungovat na základě volitelnosti uživatelů. Sám uživatel se tak může rozhodnout, zda data o pozitivním testu předá do systému, či nikoliv.

Začátkem tohoto týdne obě společnosti zveřejnily plány na systém sledování kontaktů. Funkce bude používat Bluetooth k upozornění uživatelů, pokud potenciálně přijdou do těsného kontaktu s někým, kdo byl či bude pozitivně testován na COVID-19. Samozřejmě systém bude naprosto respektovat soukromí uživatelů.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » Firmy Apple a Google upřesnily, jak systém pro překonání COVID-19 bude fungovat

reklama reklama