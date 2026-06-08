Alza Slevy na prvotřídní telefony Google Pixel, ušetříte i 27 %

Aktuální nabídka na Alza.cz přináší výjimečnou příležitost pro všechny technologické nadšence a profesionály. Ekosystém zařízení Google, který se vyznačuje čistým operačním systémem Android, špičkovými fotoaparáty a dlouhou softwarovou podporou, je nyní dostupný za mnohem příznivějších podmínek. Probíhající kampaň snižuje pořizovací náklady nejen na nejnovější chytré telefony, ale také na vybrané příslušenství.
Google Pixel 10 Pro
Kompaktnější z dvojice vlajkových lodí nabízí nekompromisní výkon v těle, které padne skvěle do ruky. Model Pixel 10 Pro se vyznačuje pokročilou sestavou fotoaparátů, perfektně odladěným systémem a elegantním designem. Současné slevy se vztahují na několik paměťových a barevných konfigurací, což usnadňuje výběr zařízení přesně na míru pracovním i osobním potřebám.
- Google Pixel 10 Pro 128GB Obsidian (-20 %)
- Google Pixel 10 Pro 128GB Moonstone (-20 %)
- Google Pixel 10 Pro 256GB Obsidian (-21 %)
- Google Pixel 10 Pro 512GB Obsidian (-20 %)
- Google Pixel 10 Pro 512GB Moonstone (-20 %)
- Google Pixel 10 Pro 1TB Obsidian (-20 %)
- Google Pixel 10 Pro 1TB Obsidian (-26 %)
- Google Pixel 10 Pro 1TB Obsidian (-27 %)
- Další slevy najdete zde
Google Pixel 10 Pro XL
Pro uživatele vyžadující maximální zobrazovací plochu pro multimédia, hry nebo efektivní multitasking je připravena varianta XL. Zvětšený displej je doplněn o adekvátně dimenzovanou baterii, přičemž všechny fotografické přednosti a hardwarový výkon zůstávají na absolutní špičce současné technologické nabídky.
- Google Pixel 10 Pro XL 256GB Obsidian (-10 %)
- Google Pixel 10 Pro XL 256GB Moonstone (-10 %)
- Google Pixel 10 Pro XL 256GB Porcelain (-10 %)
- Google Pixel 10 Pro XL 256GB Jade (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Google Pixel 10
Základní model desáté generace je ideální vstupenkou do prémiového segmentu telefonů od Googlu. Přináší plynulý chod, jistotu včasných aktualizací přímo od výrobce a kvalitu fotografií, která v této třídě těžko hledá konkurenci. Aktuální zvýhodnění dělá z tohoto modelu ještě atraktivnější volbu.
- Google Pixel 10 128GB Obsidian (-11 %)
- Google Pixel 10 128GB Lemongrass (-11 %)
- Google Pixel 10 256GB Obsidian (-11 %)
- Google Pixel 10 256GB Lemongrass (-11 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Moderní technologická výbava nezahrnuje pouze samotný chytrý telefon, ale i ekosystém doplňků, které rozšiřují jeho možnosti a usnadňují každodenní provoz. Současná slevová akce myslí i na tento segment.
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