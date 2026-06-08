Alza Slevy na prvotřídní telefony Google Pixel, ušetříte i 27 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 8. 6. 2026#Android #Smartphony
Alza Slevy na prvotřídní telefony Google Pixel, ušetříte i 27 %

Aktuální nabídka na Alza.cz přináší výjimečnou příležitost pro všechny technologické nadšence a profesionály. Ekosystém zařízení Google, který se vyznačuje čistým operačním systémem Android, špičkovými fotoaparáty a dlouhou softwarovou podporou, je nyní dostupný za mnohem příznivějších podmínek. Probíhající kampaň snižuje pořizovací náklady nejen na nejnovější chytré telefony, ale také na vybrané příslušenství.

Google Pixel 10 Pro

Kompaktnější z dvojice vlajkových lodí nabízí nekompromisní výkon v těle, které padne skvěle do ruky. Model Pixel 10 Pro se vyznačuje pokročilou sestavou fotoaparátů, perfektně odladěným systémem a elegantním designem. Současné slevy se vztahují na několik paměťových a barevných konfigurací, což usnadňuje výběr zařízení přesně na míru pracovním i osobním potřebám.

Google Pixel 10 Pro XL

Pro uživatele vyžadující maximální zobrazovací plochu pro multimédia, hry nebo efektivní multitasking je připravena varianta XL. Zvětšený displej je doplněn o adekvátně dimenzovanou baterii, přičemž všechny fotografické přednosti a hardwarový výkon zůstávají na absolutní špičce současné technologické nabídky.

Google Pixel 10

Základní model desáté generace je ideální vstupenkou do prémiového segmentu telefonů od Googlu. Přináší plynulý chod, jistotu včasných aktualizací přímo od výrobce a kvalitu fotografií, která v této třídě těžko hledá konkurenci. Aktuální zvýhodnění dělá z tohoto modelu ještě atraktivnější volbu.

Další zajímavé výběry

Moderní technologická výbava nezahrnuje pouze samotný chytrý telefon, ale i ekosystém doplňků, které rozšiřují jeho možnosti a usnadňují každodenní provoz. Současná slevová akce myslí i na tento segment.

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