Apple a rok 2020 v kostce: 5G iPhony, o třetinu menší výřezy a další

Apple si letos nemůže dovolit zaspat na poli chytrých telefonů s podporou 5G sítí. Proto bychom se v letošním roce měli dočkat hned čtyř modelů s podporou nejmodernějších mobilních sítí. Z toho dva telefony pak nabídnou ploché hrany z nerezové oceli a plochý displej, přesně jako nabízí nejnovější iPady.

Apple pracuje na 5G iPhonu s několika novinkami

„Letošní nástupci iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max se připojí ke dvěma dalším modelům, které nahradí iPhone 11. Alespoň dvě high-end zařízení budou mít konstrukci z nerezové oceli a k tomu nabídnou podobný design jako iPad Pro. Designem tak budou připomínat iPhone 5, protože telefony budou mít ploché displeje,“ uvedl Bloomberg ve své zprávě.

Ostatně tuto informaci potvrdil také proslulý a velmi známý analytik Ming-Chi Kuo. Ten své informace pak obohatil další o 3D kameře, která by měla být součástí letošních vlajkových iPhonů. Pamatujete si ještě na aplikaci IKEA, která nabízela rozšířenou realitu, díky které jste mohli po celém svém bytě umístit nábytek? Tak právě iPhone 12 této funkčnosti bude moci využít o něco lépe.

Těšit se můžeme na o třetinu menší výřez

iPhone 2020 bude mít také minimalistický modul pro rozpoznávání obličeje, tzv. Face ID. Konkrétně by mělo jít o třetinu menší výřez v displeji. Strukturovaná světelná souprava, kterou Face ID používá, je asi 10krát nižší než 3D hloubkové snímací fotoaparáty, také nazývané senzory „doby letu“ (ToF), a to jak v počtu promítaných bodů, tak odrazených zpět od naskenovaných objektů, a v měřené vzdálenosti.

Vlajkové telefony se systémem Android již nějakou dobu využívají ToF senzory a například Samsung očekává, že takové senzory začlení do svého nadcházejícího Galaxy S20. Apple by se údajně měl o ToF modul také zabývat. Ovšem jak se bude aktualizovaný Face ID modul lišit od toho současného, je prozatím ve hvězdách.

Poslední větší novinkou pak bude funkce LiDAR, kterou společnost Apple přidala do letošních iPadů Pro. I v případě iPhonu bude sloužit ke zlepšení zážitků z rozšířené reality. To ale není vše, co Bloomberg odhalil.

Apple vyvíjí i levnější verzi HomePodu

Apple by měl prý také pracovat na menší, levnější verzi svého chytrého reproduktoru HomePod. Ten by se měl začít prodávat ještě v průběhu letošního roku. Letos by mělo dorazit i takzvané Air Tags. V praxi by se mělo jednat o jakýsi chytrý přívěšek, prostřednictvím kterého budete moci najít například své klíče, a to přes mobilní aplikaci Find My. Samozřejmě tímto přívěškem budete moci dohledat i jiné předměty, jako je například peněženka, batoh a další. Kromě toho bude tento lokalizační přívěšek vybaven snadnou výměnou baterie.

Bohužel typ baterie, který se Apple hodlá implementovat, nebyl doposud blíže specifikován. Mělo by se ale jednat o takovou baterii, kterou budete moci vyměnit i v domácím prostředí. Jak bylo již zmíněno, zařízení bude možné lokalizovat prostřednictvím aplikace Find My od Applu. Kromě toho bude zařízení vybaveno technologií Bluetooth 5.0. Představte si ale poměrně běžnou situaci. Nemůžete najít své klíče od bytu a vás chytá panická představa o tom, že budete muset vyměnit zámek. Díky tomuto přívěšku ale budete moci klíče jednoduše dohledat, a to přes aplikaci Najít.

Dokonce se objevila informace o tom, že by bylo možné přívěšek dohledat před rozšířenou realitu. Jednoduše byste vzali do ruky svůj iPhone a začali fotoaparátem skenovat své okolí. Na displeji by pak bylo zvýrazněno místo, na kterém se přívěšek nachází.

Další zajímavostí by měla být provázanost přívěšku s iPhonem. Telefon by vás totiž v případě oddálení se od přívěšku měl informovat push notifikací. Díky tomu budete mít šanci se pro klíče či peněženku vrátit. Přívěšek by měl být údajně představen spolu s novými iPhony, tedy 10. září letošního roku.

Apple a rok 2020 v kostce: 5G iPhony, o třetinu menší výřezy a další

