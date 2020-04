To nej z uplynulého týdne #15 – Mainline, xHelper, WhatsApp

Google rozšiřuje projekt Mainline v Androidu 11

Google chystá Android 11, přičemž nyní je k dispozici druhá vývojářská verze. V mini sérii vás informujeme o novinkách pro běžné uživatele i vývojáře, ale nejsou to jediné změny. Google se zaměřil i na projekt Mainline, jenž byl představen minulý rok u Androidu 10. Ostatně jsme již zaznamenali, že došlo k prvnímu využití nového způsobu aktualizací částí systému. [pokračování článku]

EU možná vytvoří aplikaci pro sledování šíření COVID-19

Do boje proti pandemii se začínají zapojovat moderní technologie, zejména se skloňuje pojem „chytrá karanténa“. Základním smyslem je využití mobilních telefonů, platebních karet a dalších zařízení a dat k vysledování pohybu obyvatel, zejména s onemocněním COVID-19. Smyslem je co nejrychlejší vysledování ohrožených lidí a aplikovat postupy, aby došlo k co největšímu zastavení šíření. V Česku se do tohoto boje zapojuje projekt covid19cz.cz, který soustřeďuje společnosti a hlavně jejich řešení. Podobných projektů najdeme po celém světě mnoho, ale nyní vzniká návrh přímo z EU. [pokračování článku]

Google se bojí Huawei? Marketing tlačí na propagaci Google aplikací

V posledních dnech společnost Xiaomi zažila trochu krušnější časy ohledně nového balení k představeným modelům Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro. Přímo na krabičkách mobilů je totiž uvedeno „with easy access to the Google apps you use most“, což by se dalo přeložit jako „s jednoduchým přístupem ke Google aplikacím, které používáte nejvíce“. Mnozí tento text přisoudili k agresivnějšímu marketingu, kdy Xiaomi jde do boje pro Huawei. Ve skutečnosti ale situace nemusí být tak jednoduchá, jak se zdá. [pokračování článku]

Mobily s Androidem 11 budou muset podporovat plynulé aktualizace

V roce 2016 Google představil novinku „seamless updates“ v rámci aktualizací smartphonů na novou verzi. V podstatě se jedná o plynulé aktualizace. Smartphone má dva oddíly, přičemž aktuální instance systému běží na oddílu A a pro aktualizaci se použije oddíl B. Právě zde je vše provedeno a aktualizováno, takže následně při restartování smartphonu se využije novější verze v oddílu B. Díky tomu se provádí aktualizace na pozadí a není nutné vše dělat až při restartování. Bohužel plynulé aktualizace nejsou plně podporovány, ale to by se mělo změnit. [pokračování článku]

Nebezpečný malware xHelper se stále šíří, jen tak ho neodstraníte

Kybernetické hrozby jsou čím dál více důmyslnější a hackeři se snaží vytvořit co nejsofistikovanější malware, který by mohl postihnout velké množství uživatelů. Cílem je kolikrát získání dat a přístupu uživatelským účtům pro následné kriminální činnosti. V tuto chvíli se dá považovat za jeden z nejnebezpečnějších malware xHelper, který se šíří již nějakou dobu. [pokračování článku]

České ceny TCL 10 Pro a 10L, TCL 10 5G k nám nedorazí

České zastoupení společnosti TCL nás právě informovalo o dostupnosti novinek na našem trhu. V první řadě model TCL 10 5G nebude oficiálně dostupný na našem trhu. Verze TCL 10 Pro bude stát 11 990 Kč, přičemž se nabídne v barvách Forest Mist Green (zelená) a Ember Grey (šedá). TCL 10L přijde na 6 990 Kč. Tento mobil zamíří na náš trh v barvách Arctic White (bílá) a Mariana Blue (modrá). [pokračování článku]

WhatsApp chystá další omezení a připravuje jednu novinku

V tomto týdnu jsme vás informovali, že WhastApp zostřuje boj proti šíření falešných a poplašných zpráv tím, že omezí přeposílání zpráv. Původní limit umožňoval přeposlání do pěti konverzací, nově tak lze učinit jen do jednoho chatu. Tato změna se nelíbí mnohým uživatelům, ale zatím to nevypadá, že by WhatsApp změnil své rozhodnutí. Nyní se ukazuje, že zavede další omezení, byť drobného charakteru. [pokračování článku]

Google Pay v Česku – přidává se Raiffeisenbank

V září minulého roku Raiffeisenbank představila svou aplikaci RaiPay, pro placení v obchodech skrze technologii NFC. Banka se vydala svou vlastní cestou, ale situace se zřejmě mění. Server mesec.cz zjistil, že Raiffeisenbank nově podporuje Google Pay u platebních karet Mastercard, přičemž tisková mluvčí uvedla, že služba není dostupná pro majitele karet Visa. Pokud budou chtít používat Google Pay, budou si muset vyžádat výměnu za Mastercard. Aplikace RaiPay bude existovat nadále a banka ji nebude rušit, naopak ji chce dále rozvíjet. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Honor představil mobily Honor Play 4T Pro a Play 4T

Honor pokračuje v představování novinek, přičemž se očekává uvedení modelů Honor 30 a Honor 30 Pro. Ještě před představením jsme se dočkali modelů střední třídy, konkrétně Honor Play 4T a Play 4T Pro. S největší pravděpodobností tyto novinky zavítají na náš trh, ale asi projdou změnou označení. [pokračování článku]

Xiaomi Mi 10 přichází do Česka, cena začíná na 21 999 Kč

Předprodej novinek Xiaomi Mi 10 a Xiaomi Mi 10 Pro zavítají do předprodeje již 15. dubna, přičemž oficiální start začíná 1. května. České zastoupení společnosti nám nyní poskytlo oficiální ceny těchto smartphonů. Xiaomi Mi 10 s 8 GB RAM a 128GB úložištěm startuje na 21 999 Kč. Model s dvojnásobným úložištěm pak přijde na 22 999 Kč. Xiaomi Mi 10 Pro s 256GB prostorem pro data stojí 27 999 Kč. [pokračování článku]

Google představil klávesnici pro psaní Braillovým písmem

Na trhu najdeme nejrůznější kompenzační pomůcky pro nevidomé, přičemž i mobilní telefony nabízí specifické nastavení, které ulehčuje takovým uživatelům používání. V Androidu se již nějakou dobu nachází funkce TalkBack, což je hlasová odezva celého systému. Nyní jsme se dočkali integrace klávesnice s podporou Braillova písma. [pokračování článku]

Huawei představil Huawei Card, na podpoře Huawei Pay v ČR pracuje

Značka Huawei to má v posledních měsících kvůli restrikcím USA složité. Poslední dobou na plno investuje do svých nových služeb a Huawei Card je jednou z nich. Jedná se o nepřímou konkurenci Apple Card. Oproti americkému řešení je ale dostupná zatím jen pro Čínu. Je přímo svázaná se službou Huawei Pay, která se pomalu rozšiřuje. [pokračování článku]

Apple koupil AI startup pro možné vylepšení Siri

Kdyby nám někdo položil otázku typu „kde Apple zaostává před konkurencí“, zřejmě bychom ukázali na Siri. Právě hlasový asistent je tak trochu Achillova pata operačního systému iOS. Konkurenční asistenti jsou opravdu mnohonásobně napřed a Siri se má co učit. [pokračování článku]

Měli byste smazat aplikaci SuperVPN z Androidu

Hackeři jsou vynalézaví a vytvoří nejrůznější metody k tomu, aby zneužili vaše zařízení nebo data. Bohužel se nejedná o jediné nebezpečí, které hrozí nejen vašemu smartphonu. V obchodech s aplikacemi nalezneme i takové tituly, které tvrdí něco jiného než ve skutečnosti dělají. V tomto případě jde o „populární“ aplikaci SuperVPN, která měla nabízet zdarma možnost virtuální privátní sítě. Ve skutečnosti se ale jedná o poměrně nebezpečnou aplikaci. [pokračování článku]

Instagram chat míří na web, nyní pro všechny

V lednu jsme se dočkali oznámení, že Instagram z přístupní soukromou konverzaci ve webovém prohlížeči. V podstatě novinku zpřístupnil jen pro vybranou skupinu uživatelů. Abyste nemuseli čekat, mohli jste si stáhnout aplikaci pro Windows 10, ale nyní je funkce již dostupná pro všechny. Soukromou konverzaci máme k dispozici i v redakci, takže můžeme potvrdit šíření novinky. [pokračování článku]

Android statistika je zpět, ale ve zcela jiné formě

Google pravidelně zveřejňoval každý měsíc aktuální statistiku verzí Androidu na svých stránkách, ale od roku 2017 jsme se nedočkali pravidelných výsledků. Google jednoduše přestal aktualizovat web a mohli jsme jen odhadovat, jaký je aktuální stav z neoficiálních zdrojů. Poslední záchvěv čerstvých informací od Googlu byl v polovině minulého roku. Nyní se konečně společnost rozhýbala, ale trochu jiným směrem než jsme čekali. [pokračování článku]

Stahujte aplikaci eRouška, pomůže s vytrasováním onemocnění COVID-19

S nástupem epidemie onemocnění COVID-19 vzniklo hned několik projektů, které mají napomoci v omezení šíření mezi obyvateli. V tuto chvíli se dokonce i EU pokusí zřejmě vytvořit svou vlastní aplikaci, přičemž v Česku se zapojila i společnost Seznam.cz se svou aplikací Mapy.cz. Ta ale pracuje čistě na poloze uživatele, což nemusí být tak přesné. Naštěstí v rámci projektu COVID19 vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky nová aplikace eRouška. [pokračování článku]

Sony WH-H910N h.ear on 3 s technologií pro potlačení okolního hluku

Bezdrátová sluchátka Sony WH-H910N h.ear on 3 s technologií pro potlačení okolního hluku jsou navržena tak, aby poskytovala co nejlepší zvukový zážitek. Tomu dopomáhá přítomný aktivní systém potlačení šumu, jenž se nyní stal průmyslovým standardem. [pokračování článku]

Huawei přišel zatím o 60 milionů dolarů na ohebných telefonech

Čínský výrobce smartphonů Huawei přišel zatím při vývoji a prodeji ohebných telefonů řady Mate X o 60-70 milionů dolarů (v přepočtu asi 1,5-1,7 miliardy Kč). Richard Yu, ředitel spotřebitelské divize Huawei, to sdělil v rozhovoru pro čínské médium The Paper. [pokračování článku]

