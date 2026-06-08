Google snížil cenu u Google AI Plus předplatného

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Minulý měsíc Google překopal svou nabídku předplatného. Přidal nové verze, které se liší hlavně velikostí cloudového prostoru. Můžete tak mít verzi Ultra za nižší cenu. Z ničeho nic ale nyní změnil základní AI verzi.
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Výhodnější Google AI Plus?
Předplatné Google AI Plus stálo 220 Kč měsíčně, přičemž bylo součástí 200 GB prostoru v cloudu. Nová cena je dramaticky nižší. Google AI Plus vás přijde na 149,99 Kč měsíčně, ale to není vše. Prostor v cloudu se zdvojnásobil na 400 GB, což už je velmi zajímavá cena za takovou službu. Minimálně konkurence bude muset reagovat.
Google AI Plus je tedy nabízí oproti verzi zdarma 2x vyšší limity pro Gemini. Součástí je 200 kreditů pro Google Flow, přičemž součástí je i přístup k Gemini Omni. Také uživatel dostává přístup k Nano Banana ve Vyhledávání.
Google AI Plus tedy vychází celkem zajímavě jako startovací předplatné pro vyzkoušení. Minimálně snížení ceny asi ocení mnoho uživatelů.
Zdroj: 9to5google.com
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