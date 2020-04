Oficiálně: OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro s cenou od 699 eur

Zdroj: OnePlus

Když společnost OnePlus začínala na trhu se smartphony, snažila se přinést co nejlépe vybavené zařízení za co nejnižší cenu. Dnes to už ani neplatí, vzhledem k tomu, že ceny se postupně zvyšují. Na druhou stranu se také vylepšuje vybavení mobilů. Dnes jsme se dočkali opět dvou modelů, OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro.

Nové top modely od OnePlus

Už jen základní model OnePlus 8 nabízí zajímavé specifikace, ale ty jsou na dnešní dobu poměrně běžné u top modelů. V základu zde je Full HD+ displej s otvorem pro přední kameru. Nabízí 90Hz frekvenci a podporu HDR10+. O výkon se zde stará Snapdragon 865, což není neobvyklé. K dispozici je 8 nebo 12 GB operační paměti typu LPDDR4x. Na zadní straně najdeme trojici foťáků, kde hlavní má 48 MPx. K dispozici je také širokoúhlý snímač a jeden pro makro snímky. Nechybí stereo reproduktory a rychlé 30W nabíjení.

Vyšší verze OnePlus 8 Pro má značná vylepšení, což si vyžádalo i změnu konstrukce, respektive je větší a mobil celkově je těžší. Na zadní straně je trochu odlišná sestava foťáků. Například širokoúhlý má 48MPx senzor a navíc je zde 8MPx pro trojnásobný optický zoom. Baterie nabízí vyšší kapacitu, ale proti základnímu modelu je zde navíc bezdrátové nabíjení s podporou reverzního.

OnePlus se dlouho vyhýbalo bezdrátovému nabíjení, hlavně kvůli jeho rychlosti. Technologie jdou kupředu a již dnes se nabízí rychlejší možnosti. OnePlus 8 Pro má k dispozici 30W technologii. Reverzní nabíjení zde není pro doplnění energie jinému mobilu. S 3 W lze nabít třeba příslušenství. Zapracovalo se i na displeji, který nabízí například technologii MEMC, která vylepší plynulost obrazu.

K vylepšení došlo například i u operační paměti. Běžný model má LPDDR4x, ale verze Pro disponuje LPDDR5, takže se bude nabízet více výkonu. Další rozdíl najdeme ještě jednou u displeje. K dispozici je 120Hz panel s Quad HD+ rozlišením.

Oba smartphony přichází s podporou pro 5G sítě, ale v Česku se jedná o zbytečnost, když se teprve chystá aukce o frekvence. Pokud ale neplánujete po pořízení OnePlus 8 nebo OnePlus 8 Pro koupi nového modelu po nějakou dobu, může se hodit.

Ačkoliv již loňské modely měly vyšší odolnost vůči vodě, ale nebyla zde jakákoliv certifikace. To se s OnePlus 8 Pro mění, mobil má IP68.

Společnost se také pochlubila vylepšeným natáčením videí s využitím HDR. V této oblasti se používají i tři mikrofony pro kvalitnější záznam zvuku.

Specifikace OnePlus 8

displej: 6,55 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), 90 Hz, AMOLED, HDR10+

procesor: Snapdragon 865

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

úložiště: 128/256 GB UFS 3.0

Android 10 + OxygenOS

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.75, OIS, EIS, PDAF 16 MPx, 116°, f/2.2 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory, Dolby Atmos

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC), NFC, Wi-Fi 6 (2.4 a 5 GHz), USB-C USB 3.1 Gen 1, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

rozměry: 160,2 x 72,9 x 8,0 mm, 180 gramů

baterie: 4300 mAh + 30W Warp Charge 30T nabíjení

Specifikace OnePlus 8 Pro

displej: 6,78 palců, 3168 x 1440 pixelů (Quad HD+), 120 Hz, AMOLED, HDR10+

procesor: Snapdragon 865

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256 GB UFS 3.0

Android 10 + OxygenOS

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.78, OIS, EIS, PDAF, laserové ostření 48 MPx, 120°, f/2.2 8 MPx, f/2.4, 3x optický zoom (30x digitální), OIS 5 MPx, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory, Dolby Atmos

IP68

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC), NFC, Wi-Fi 6 (2.4 a 5 GHz), USB-C USB 3.1 Gen 1, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

rozměry: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm, 199 gramů

baterie: 4510 mAh 30W Warp Charge 30T nabíjení 30W bezdrátové nabíjení 3W reverzní nabíjení



Základní verze OnePlus 8 startuje na ceně 699 eur (799 eur za 12GB/256GB). Verze OnePlus 8 Pro začíná na 899 eurech, vyšší model pak stojí 999 eur. Předobjednávky startují již dnes, prodej bude zahájen 21. dubna.

