T-Mobile rozdává HBO Go na 30 dní zdarma

Vzhledem k aktuální pandemii mobilní operátoři nabídli nejrůznější akce, slevy nebo zvýhodnění. T-Mobile měl takových akcí několik, ale tou nejviditelnější je rozhodně možnost neomezených dat do konce dubna. Nyní zde máme trochu jinou akci, která je spíše marketingovou kampaní operátora a HBO Go, ale nabízí se něco zdarma.

HBO Go na měsíc zdarma

Pakliže máte u tohoto mobilního operátora jakýkoliv hlasový tarif, můžete získat HBO Go na 30 dnů zcela zdarma. Akce platí pro běžné zákazníky i pro drobné podnikatele. Před vypršením třiceti dnů T-Mobile informuje o konci zkušebního období. Po skončení 30 dnů následně služba stojí 111 Kč. Akci lze využít od 20. dubna do 31. května.

Samotné aktivování se provádí skrze aplikaci Můj T-mobile, kde musíte jít do části Více, následně zvolíte Soutěže a výhody a zde se nachází položka HBO Go zdarma. Zde se nachází návod pro aktivaci, kde je první nutné kliknout na speciální odkaz, kde si objednáte službu HBO Go zdarma. Po provedení vám dojde speciální SMS zpráva s vaším identifikátorem.

Tento identifikátor následně použijete při registraci na stránce hbogo.cz, kde musíte zvolit registraci skrze operátora. V tomto momentu se ale může objevit chyba, že nebylo možné načíst data. Dle dostupných informací je nutné jen počkat. Je zde pomalejší synchronizace systémů mezi společnostmi. Po aktivaci můžete využívat službu HBO Go. Deaktivace se provádí skrze aplikaci Můj T-Mobile nebo samoobsluhu na webu.

