Facebook Gaming je zcela nová aplikace pro smartphony

Není to tak dávno, co se Google rozhodl ukončit samostatnou aplikaci YouTube Gaming. Respektive došlo k začlenění stávajícího řešení přímo do aplikace Youtube. Zřejmě dedikovaná aplikace nebyla rentabilní. Nyní si zřejmě Facebook zkusí tuto cestu na vlastní kůži, jelikož došlo na představení aplikace Facebook Gaming: Watch, Play, and Connect. Byť postrádá český název, samotná aplikace je v češtině.

Facebook Gaming

Novinka je v podstatě osamostatněná funkcionalita z hlavní aplikace Facebook. Facebook Gaming je ale vytvořena speciálně pro hry, hraní, sledování přenosů a všeho kolem. Hned po prvním spuštění je nutné zadat přihlašovací Facebook údaje. Je škoda, že zde není jednoduché přihlášení s využitím existujícího účtu v mobilu.

Aplikace se dělí na několik záložek, přičemž se hned nabízí možnost nahrávání či stremování hraní. Dále je zde sekce pro sledování a objevování, další nabízí přímo hraní některých titulů. Poslední je pro komunikaci a propojení s příteli. K dispozici je i profil, kde najdete rychlé odkazy.

Nová aplikace působí jednoduše a rychle se ovládá. Výhodou je i obsažení jednoduchých her, kde není nutná instalace, takže se může hodit pro chvíle odreagování. Verze pro iOS je nyní ve schvalovacím procesu u společnosti Apple.

Facebook Gaming: Watch, Play, and Connect Facebook Zdarma ANDROID

