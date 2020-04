Huawei nelení, představil Nova 7 SE, Nova 7, Nova 7 Pro

Zdroj: Huawei

Není to tak dávno, co jsme se dočkali nový top modelu Honor 30 a nyní zde máme další sérii dobře vybavených modelů. Konkrétně se jedná o sérii Nova, která dříve zastávala svou roli ve střední třídě, nyní ale míří na vyšší příčky, přičemž nejvybavenější model není nudný. Huawei Nova 7 Pro má zakřivený displej, ale to není jediná vymoženost.

Nova 7 SE, Nova 7, Nova 7 Pro

Společnost Huawei se rozhodla představit Nova 7 SE, Nova 7 a Nova 7 Pro, přičemž všechny tři modely mají některé vlastnosti společné. Za zmínku stojí, že všechny smartphony podporují 40W nabíjení, přičemž mají baterie o velikosti 4000 mAh. Další společným faktorem je podpora 5G sítí nebo zadní 64Mpx senzor.

Nejvybavenější model je Nova 7 Pro, kde si lze všimnout například zakřiveného displeje do stran. V něm je otvor pro duální přední foťák. Sekundární snímač je zde pro širokoúhlé záběry. Displej má v sobě zabudovanou čtečku otisků prstů. Na zadní straně dominuje 64MPx foťák a periskop pro trojnásobné přiblížení. U tohoto senzoru nechybí optická stabilizace obrazu.

Prostřední model je Huawei Nova 7. Už na první pohled je viditelné, že došlo k úsporám na straně displeje, kde již není zakřivení a na je k dispozici jen jedna selfie kamera. Zadní strana prošla také obměnou. Například periskop byl vyměněn za běžnější foťák s dvojnásobným přiblížením.

Oba výše zmíněné modely mají procesor Kirin 985, což není nejvýkonnější model od Huawei, ale nabízí dostatek výkonu. Poslední novinkou je Huawei Nova 7 SE, což je nejméně vybavený smartphone z nové linie. Například procesor byl vyměněn za Kirin 820, ale také nabízí podporu 5G. Zadní sestava foťáků prošla změnou. Není zde jakákoliv možnost optického přiblížení. Místo toho je zde 2MPx snímač pro určení hloubky ostrosti. U tohoto modelu najdeme LCD displej, což má vliv i na umístění čtečky oticků prstů, ta je na boku.

Specifikace Nova 7 Pro

displej: 6,57 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+), OLED

procesory: Kirin 985 5G

8GB RAM

úložiště: 128/256 GB

Android 10 + EMUI 10.1

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 8 MPx, širokoúhlý, f/2.4 8 MPx, f/3.4, OIS, 5x optický zoom, až 50x digitální 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 32 MPx, f/2.0 8 MP, 105°, f/2.2

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 160,36 x 73,74 × 7,98 mm, 176 gramů

USB Type-C Audio

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NFC, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 40W nabíjení

Specifikace Nova 7

displej: 6,53 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+), OLED

procesory: Kirin 985 5G

8GB RAM

úložiště: 128/256 GB

Android 10 + EMUI 10.1

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 8 MPx, širokoúhlý, f/2.4 8 MPx, f/2.4, OIS, 3x optický zoom, až 20x digitální 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 32 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 160,64 x 74,33 × 7,96 mm, 180 gramů

USB Type-C Audio

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NFC, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 40W nabíjení

Specifikace Nova 7 SE

displej: 6,5 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), LCD

procesory: Kirin 820

8GB RAM

úložiště: 128/256 GB

Android 10 + EMUI 10.1

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 8 MPx, širokoúhlý, f/2.4 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů na boku

rozměry: 162,31 x 75,0 x 8,5 mm, 189 gramů

3.5mm audio jack

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NFC, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 40W nabíjení

Cena modelů Nova 7 SE, Nova 7, Nova 7 Pro

V tuto chvíli nevíme, kdy se novinky dostanou na český trh, ani za jakou cenu. Dostupnost byla ohlášena zatím v Číně, takže se nám nabízí přibližný náhled, jaké ceny očekávat. Ty české budou o něco vyšší.

Huawei Nova 7 SE 8GB + 256GB – 2799 juanů (~ 10 050 Kč)

Huawei Nova 7 SE 8GB + 128GB – 2399 juanů (~ 8 600 Kč)

Huawei Nova 7 8GB + 128GB – 2999 juanů (~ 10 770 Kč)

Huawei Nova 7 8GB + 256GB – 3399 juanů (~ 12 200 Kč)

Huawei Nova 7 Pro 8GB + 128GB – 3699 juanů (~ 13 300 Kč)

Huawei Nova 7 Pro 8GB + 256GB – 4099 juanů (~ 14 700 Kč)

