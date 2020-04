Facebook spouští Messenger Rooms, videochat až pro 50 lidí

Doba pandemie zapříčinila rozmach technologií v oblasti komunikace, zejména s ohledem na videochaty/videokonference. Některé služby jsou zaměřeny na podnikové řešení, jiné čistě na spojení přátel, další se snaží nabídnout vhodnou alternativu pro všechny. V této oblasti se dost rozmohla služba Zoom, ale ani takové Google Duo nezůstává pozadu, WhatsApp chystá novinku a Skype se boje také zapojil. Do konkurenčního souboje se zapojuje i Facebook s novinkou Messenger Rooms.

„Máme teď více práce než kdy dříve, protože spousta našich vojáků uvízla v jiné zemi a nemohou vycestovat, dokud se situace nezmění,” říká Janet Sanchezová, administrátorka Facebookové skupiny Esposas Militares Hispanas!! USA Armed Forces!. „Je to velice náročné pro naše rodiny a maminky, které mají sice plné ruce práce, ale cítí se izolovány. Messenger Rooms by byly skvělým nástrojem k tomu, aby se naše komunita propojila a mohli jsme tak sdílet příběhy a vzájemně se podpořit. Je to osobnější, členové naší skupiny by se nemuseli cítit tak osaměle,” dodává.