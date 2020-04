Zoom i přes (ne)bezpečnost používá více než 300 mil. lidí denně

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zoom v poslední době zaznamenal nejen nárůst nových uživatelů, ale také se musel potýkat nepříjemnými bezpečnostními problémy. Ale ani únik dat nezastavil růst aktivních uživatelů v době koronavirové. Není tedy divu, že se nyní služba hrdě pochlubila se svými aktualizovanými statistikami.

Zoom se hrdě chlubí novými čísly

Podle společnosti používá službu více než 300 mil. aktivních uživatelů denně. To je až o 50 % více než na začátku tohoto měsíce. Zoom ale podotýká, že čísla zahrnují všechny denní schůzky. To by mělo znamenat, že pokud máte v jeden den pět schůzek, pak se vaše aktivita počítá pětkrát.

Ať tak či onak, čím dál tím více lidí používá služby firmy Zoom i přes problémy v oblasti zabezpečení a soukromí. Společnost se ale snaží na svých chybách pracovat. Například nedávno oznámila, že aktivuje 90denní dobu, po kterou nebude vydávat nové funkce. Veškerý vývoj hodlá zaměřit na vylepšení bezpečnosti. Proto tento týden vydala novou verzi 5.0, která přináší několik novinek.

