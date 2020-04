Apple a Google znovu spojují síly, tentokrát kolem SMS zpráv

Zdroj: technewscode.com

Nedávno jsme vás informovali, že společnosti Apple a Google spolupracují na vytvoření podpory pro aplikace napomáhající vyhledání nákazy onemocnění COVID-19. Není to ale jediná spolupráce mezi firmami na takové úrovni. V rámci dalšího společného projektu se snaží zvýšit zabezpečení jednorázových ověřovacích SMS zpráv.

Jednorázové SMS zprávy

Jednorázové ověřovací SMS zprávy se používají například na potvrzení telefonního čísla nebo registrace v aplikaci. Systém Android již nabízí API pro aplikace, díky kterému dojde k automatickému zkopírování ověřovacího kódu, což zjednodušuje vyplňování a ověření. V této oblasti ale chyběl nějaký standard, který by přinesl vyšší bezpečnost a také formát takových SMS zpráv.

Apple vytvořil návrh v rámci Web Platform Incubator Community Group, přičemž se následně k němu připojil i Google. Díky tomu systémy Android a iOS budou mít jednotný systém ověřovacích SMS zpráv. Už byl definován i samotný formát, který by měl vypadat následovně:

747723 is your ExampleCo authentication code.

@example.com #747723

První řádek je vytvořen více méně pro samotné uživatele. Druhý je již koncipován pro software v podobě, která bude jednoduše čitelná. Zavináč označuje URL adresu, z které pochází SMS zpráva, hashtag pak slouží pro samotný číselný ověřovací kód. Díky tomu tedy budou moci systémy nabídnout vývojářům poměrně jednoduchý formát čtení.

Pakliže by SMS zpráva byla jinak definovaná, nedošlo by k automatickému čtení a uživatel by musel vyplnit kód manuálně. Navíc je zde bezpečnostní prvek. Pakliže by Google nebo Apple označili podezřelou URL adresu, systém by mohl zareagovat. Samozřejmě se nebude jednat o dokonalé řešení, jelikož je důležitý i zdroj, odkud SMS zpráva přišla, ale i na toto Google již myslí.

Tato novinka navíc bude mít jednu výhodu navíc. Vývojáři nebudou muset vytvářet nějaký speciální formát pro obě platformy. Otázkou je, kdy tento návrh začne platit a kdy se dostane až do aplikací.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Apple a Google znovu spojují síly, tentokrát kolem SMS zpráv

reklama reklama