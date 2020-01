Apple Pay v Česku: přidává se Equa bank [aktualizováno]

Aktualizováno 21. 1.

Takřka po dvou měsících zde máme rozšíření podpory Apple Pay. Tentokrát se přidává Equa bank. Již od dnešního dne tedy mohou klienti této banky používat pro placení u obchodníků službu od Applu.

„Apple Pay je další službou, kterou v oblasti digitálního bankovnictví spouštíme. Naši klienti stále více používají naši mobilní aplikaci, která postupně nahrazuje využívání internetového bankovnictví nebo klasických platebních karet. V současné době naši mobilní aplikaci používá každý druhý klient a počet jejích uživatelů stále roste. Stejně tak roste zájem o placení mobilem. Jsme proto rádi, že můžeme rozšířit naše služby i o Apple Pay a zpřístupnit tak možnost placení mobilem všem našim klientům,“ řekl Jakub Pavel, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.

Aktualizováno 4. 12.

Tentokrát zde nemáme k dispozic další banku, co by zavedla podporu Apple Pay. V podstatě dochází k rozšíření podpory u UniCredit Bank, kde mohli využívat Apple Pay jen majitele Mastercard karet. Nyní se ale dostalo i na ty, co mají v držení karty Visa.

Aktualizováno 5. 11.

Po několika týdnech zde máme další rozšíření podpory Apple Pay. Tentokrát se přidává ČSOB a Poštovní spořitelna. Novinka je dostupná pro držitele debetních karet Mastercard, přičemž do několika týdnů se dočkají i majitelé karet Visa.

„Našim klientům patří velké poděkování za trpělivost, se kterou na novou službu čekali. Uvědomujeme si, že jsme nepřišli se službou jako první a o to víc si ceníme toho, že nám naši klienti zachovali svou přízeň a budeme se jim toto čekání snažit vynahradit. Díky naší nové službě se stane bezkontaktní placení ještě více běžnou součástí našeho života, a to pro jakékoliv částky, ať velké či malé, pro které bude právě platba mobilem jednodušší a rychlejší než vytahování hotovosti z kapsy,“ uvedl Jan Sadil, člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel zodpovědný za oblast Retail.

Aktualizováno 15. 10. 12:45

Náš čtenář Josef Zvolanek (@JosefZvolanek) nás upozornil, že se také přidává Raiffeisenbank. Tato banka ostatně nedávno představila své vlastní řešení pro Android, ale plánuje se údajně také podpora Google Pay.

„Dlouhodobě usilujeme o to, aby naši klienti měli své finance pohodlně k dispozici, v bezpečí a pod maximální kontrolou. Velmi nás proto těší, že si nyní mohou své platební karty od Mastercard přidat ke službě Apple Pay,” říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Aktualizováno 15. 10. 10:35

Po nějaké době jsme se opět dočkali rozšíření podpory Apple Pay. Tentokrát se přidává FIO Banka, která umožňuje nově platit iPhonem nebo hodinkami Apple Watch. Klienti tedy od dnešního dne mohou oficiálně platit službou Apple Pay. Tokenizaci zajišťuje Mastercard.

„Placení mobilem jsme umožnili části našich klientů před necelým půl rokem, nyní přichází řada i na klienty s iPhonem. Ti tak nyní mohou nechat svou klasickou plastovou kartu doma a vyrazit do města třeba jen s mobilem v kapse. Platit s Apple Pay je jednoduché a věříme, že ho naši klienti budou hojně využívat, “ komentuje zpřístupnění Apple Pay obchodní ředitel Jan Bláha.

Aktualizováno 18. 7.

Není to tak dávno, co jsme se dočkali rozšíření podpory Apple Pay. Konkrétně se přidala služba Revolut, díky čemuž se služba stala dostupnější. Nyní se přidává další česká banka v podobě UniCredit Bank. Někteří klienti zaznamenali fungování včera, ale až nyní dochází k oficiálnímu oznámení a podpory.

„Zavedení Apple Pay je dalším krokem k posílení našeho dlouhodobého vztahu s klienty, říká Tomáš Drábek, člen představenstva a ředitel retailového a privátního bankovnictví UniCredit Bank. „Přes 40 % Čechů s sebou běžně nosí 2 a více platebních karet. Díky Apple Pay odpadá hledání plastové karty v peněžence nebo přepisování údajů z karty při placení na internetu. Jednoduše stačí při placení použít chytrý telefon nebo hodinky, které jsou vždy po ruce,“ dodává Tomáš Drábek.

Původní článek 19. 2.

Po dlouhých čtyřech letech od představení jsme se konečně dočkali. Již vloni se začaly ledy hýbat s příchodem Google Pay a uživatelé jablečných produktů mohli do dneška jen závidět možnost placení telefonem s Androidech v obchodech. Čekání je ale u konec a dnes oficiálně přichází podpora Apple Pay do České Republiky.

Apple Pay oficiálně v Česku

Služba Apple Pay byla již na spadnutí a zaznamenali jsme, že ji například Komerční Banka testovala již vloni v říjnu. Čekalo se údajně především na povel ze strany společnosti Apple, že má dojít ke spuštění. Nikdo tak dlouhou dobu netušil, kdy se tak stane. Objevovaly se jen spekulace a termíny spuštění se posouvaly. Až nyní Apple dal zelenou a dnešním dnem mohou majitelé iPhonů používat placení mobilním telefonem.

Via @AvraeCZ, @martin_straka a @davidvan3k

Apple Pay a podporované banky

MONETA Money Bank

mBank

AirBank

Česká spořitelna

Twisto

Edenred

J&T Banka

Komerční banka

Pakliže patříte mezi klienty výše uvedených bank, tak od dnešního dne stačí přejít do aplikace Wallet a zde kliknout na tlačítko plus v pravém horním rohu. Poté naskenujte nebo vložte skrze aplikaci vaši platební kartu a následně vás provedou instrukce k aktivování možnosti placení iPhonem. Samozřejmě také můžete platit hodinkami. Od této chvíle tedy můžete stejně jednoduše platit v obchodech, jak jste byli zvyklí u bezkontaktních plateb.

Apple již spustil web pro Česko

Aktualizováno: Nyní jsme se dočkali i české stránky k Apple Pay, najdete ji na adrese apple.com/cz/apple-pay.



