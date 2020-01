Dotekománie doporučuje #108 – LastPass Authenticator

V minulém dílu seriálu Dotekománie doporučuje jsme se podívali na aplikaci Záchranka, která by neměla chybět na smartphonech. I bezpečnosti zůstaneme, ale zamíříme na tu internetovou. Pokud jde o uživatelské účty a hesla, měli bychom se držet několika pravidel. To základní se týká síly samotného hesla, ale aj když použijete velmi dlouhé a složité heslo, neznamená to, že jste v bezpečí. Měli byste aktivovat dvoufázové (dvou faktorové, 2FA) ověření. V praxi to znamená, že potřebujete navíc aplikaci, která každých 30 sekund generuje číselný kód, který je potřeba pro přihlášení. Zde se nabízí několik aplikací, ale nakonec jsem vybral pro osobní používání LastPass Authenticator.

LastPass Authenticator

Dlouhou dobu jsem používal Google Authenticator, ale společnost se o ni moc nestará. Sice jsme se nedávno dočkali nasazení tmavého režimu, ale to je tak všechno. Nejsou zde k dispozici pokročilé funkce, jako je třeba zámek aplikace. V době, kdy jsem se rozhodoval, jakou náhradu zvolit, skončil jsem u aplikace LastPass Authenticator. Netvrdím, že je nejlepší svého druhu, ale nabízí přesně to, co jsem v době výběru požadoval za důležité.

V první řadě aplikace LastPass Authenticator dokáže fungovat i bez toho, abyste si museli zakládat účet u služby LastPass, což je správce hesel. Osobně jsem si účet zařídil, ale jen kvůli jednomu důvodu, aby aplikace zálohovala všechny účty, kde ji používám k dvoufázovému ověření. Na novém zařízení se tak jen přihlásím k účtu LastPass a stáhnou se mi všechny uložené účty.

Zde je trochu nevýhoda, že k přihlášení pro zálohy si musíte sáhnout LastPass. Až poté aplikace LastPass Authenticator umožní stažení zazálohovaných účtů. Tato funkcionalita se mi jeví sice jako trochu komplikovanější, ale mám vše bezpečně uloženo v cloudu u LastPass.

Další podstatnou funkcí je zámek aplikace. Zde si můžete zvolit ochranu pomocí PIN kódu nebo lze přidat navíc i biometrické ověření. Bohužel něco takového nemá nativní aplikace od Googlu, což ji nestaví do nejlepšího světla.

LastPass Authenticator kromě toho umí posloužit i pro přihlášení pomocí jednoho kliknutí, ale vzhledem k tomu, že pro tyto účely nepoužívám LastPass, nevyzkoušel jsem. Jako správce hesel mi slouží Google účet.

Bez jakýchkoliv problémů mohu doporučit dnešní aplikaci, ale co se týče funkcionality, nabízí se například Microsoft Authenticator. Zde se také nabízí zámek aplikace, synchronizace a další možnosti.

LastPass Authenticator LogMeIn, Inc. Zdarma ANDROID

LastPass Authenticator LogMeIn, Inc. Zdarma iOS

