Android získá možnost kopírování obrázků mezi aplikacemi

Na běžných operačních systémech pro počítače není jakýkoliv problém zkopírovat obrázek například z webové stránky a vložit jej do aplikace pro úpravu nebo jednoduše do Malování. Taková funkcionalita ale na Androidu neexistuje. Pokud se chcete o něco takového pokusit, musíte jít cestou uložení obrázku do mobilu, následně otevřít kýženou aplikaci a v ní vybrat obrázek, který chcete použít. To se pravděpodobně v brzké době změní.

Android a lepší kopírování obrázků

Android prošel některými úpravami, za které Google sklidil kritiku. Příkladem je práce se schránkou pro kopírování. Došlo ke značnému omezení a v podstatě k ní mají přístup jen softwarové klávesnice. Google si možná polepší pověst, jelikož se chystá poměrně zajímavá novinka, která byla zaznamenána u Chromu v rámci experimentálních funkcí.

V Chromu pro Android bude možné vybrat z kontextové nabídky u obrázku položku zkopírování do schránky. Z toho se odvozovalo, že následně bude možné někam takový soubor vložit, ale aktuální restrikce v Androidu 10 to značně omezují. Nyní se ale u klávesnice Gboard ukazuje prostřednictvím změn v kódu, že právě klávesnice získá schopnost vložení obrázku ze schránky do aplikace, která to bude podporovat.

K dispozici je seznam aplikací, kde bude možné vložit obrázek ze schránky prostřednictvím klávesnice. Samozřejmostí jsou některé komunikační platformy, ale najdeme zde i sociální sítě. Seznam je celkem omezený a je jasné, že tato funkcionalita nebude zprvu pro každého. Zde je konkrétní seznam aplikací, které by mohly zpracovat vložení ze schránky skrze klávesnici:

AOSP messaging

WhatsApp

Facebook

Viber

Line

OK

WeChat

Messenger Lite

Snapchat

Motorola Messages

Google Messages

VK

Skype

imo

Samsung Messages

Zalo

Google Docs

Twitter

Badoo

Hangouts

Helo

Zatím funkce není k dispozici, minimálně u klávesnice. Ostatně Chrome má možnost kopírování obrázku do schránky jen v experimentální sekci. Pokud nechcete čekat na uvedení do stabilní verze, můžete zadat do adresního řádku chrome://flags a následně dohledat a aktivovat položku Copy Image. Následně si musíte počkat na aktivování u klávesnice Gboard.

Zdroj: xda-developers.com



Domů » Články » Android získá možnost kopírování obrázků mezi aplikacemi

reklama reklama