To nej z uplynulého týdne #3 – Vodafone TV, Nesnězeno, „Chrome“ Edge

Studentské ID karty míří do Google Pay, zatím omezeně

Pomalinku ale jistě se postupně zbavujeme plastových platebních nebo debetních karet a více využíváme placení skrze mobilní telefon. Ostatně se jedná o bezpečnější formu, když vezmeme v potaz, že plastová karta na sobě obsahuje vše potřebné k zaplacení na internetu. Nejrůznější služby již ale podporují i věrnostní karty a dokonce i letenky. Již se objevilo několik testovacích programů na možnost použití v případě studentských identifikačních karet, ale nyní začíná větší rozmach, byť v omezené míře. [pokračování článku]

OnePlus představilo nový displej pro OnePlus 8 Pro

Společnost OnePlus je známá zejména svým vstupem na trh, kdy jsme se dočkali cenově dostupných smartphonů se specifikacemi top modelů. Dnes se jedná o regulérního výrobce, který se již nebojí mobilů s vyšší cenou a můžeme říci, že se mu daří. OnePlus se ale čím dál více zaměřuje na vývoj vlastních technologií, případně ve spolupráci s dalšími firmami. Ukázkou je například Concept One. Nyní jsme se dočkali představení nových displejů. [pokračování článku]

Huawei Mate 30 Pro míří do Česka za cenu 24 999 Kč

Sice od představení Huawei Mate 30 Pro uběhlo několik měsíců, ale vzhledem k absenci Google služeb se novinka dostávala jen na vybrané trhy. Nyní jsme se končeně dočkali i v Česku, přičemž předobjednávky započnou 27. ledna. Oficiální dostupnost je stanovena na 10. února skrze internetový obchod společnosti Huawei a kamenné prodejny. Cena byla stanovena na 24 999 Kč. [pokračování článku]

Vodafone TV je nová služba a aplikace, zatím se testuje

Mobilní operátoři se snaží zákazníky nalákat na tarify a nejrůznější služby. Již dávno neposkytují jen telefonní služby, čím dál více se zaměřují na další možnosti. Jednou takovou je i sledování televize. O2 i T-mobile nabízí vlastní řešení s funkcemi navíc. Vodafone doposud nabízel podobnou službu ve spolupráci Sledování TV. Brzy se ale dočkáme novinky v podobě Vodafone TV. [pokračování článku]

Galaxy S20 Ultra – poodhalují se specifikace

Samsung nejen letos změní značení novinek, ale také dojde na úpravu označování jednotlivých verzí. Základní model bude Galaxy S20, prostřední Galaxy S20+ a nejvybavenější nakonec Galaxy S20 Ultra. Ten jako jediný nabídne 108MPx hlavní senzor na zadní straně, přičemž bude k dispozici speciální zoomovací režim. K dispozici budou verze s úložištěm o velikostech 128 GB, 256 GB a 512 GB, přičemž bude podpora pro microSD kartu až do velikosti 1 TB. [pokračování článku]

Instagram chat přichází do webového rozhraní

Instagram byla zpočátku poměrně omezená služba na sdílení fotografií. Na svém začátku tuto sociální síť mohli používat jen uživatelé iOS zařízení, ale následně došlo k expanzi. Postupem času se z Instagramu začala stávat důležitá platforma, kterou odkoupil Facebook. Nyní již nabízí živé přenosy, dočasné příběhy a další možnosti. Bohužel webové rozhraní bylo vždy druhořadé, což je poměrně nevýhodné, když aplikace obsahují funkci chatu, a to i skupinového. Nyní jsme se dočkali poměrně zásadní novinky. [pokračování článku]

Android – zřejmě se vrátí nahrávaní hovorů

Systém Android přišel zcela o možnost nahrávání hovorů, byť některé společnosti toto obcházely vlastním řešením. Nedávno jsme se ale dozvěděli, že například Xiaomi u nových mobilů určených pro Evropu bude nabízet telefonní aplikaci od Googlu a že uživatelé přijdou o možnost nahrávání hovorů. Zároveň bylo dodáno, že by se samotná funkce mohla objevit v roce 2020. Nyní zde máme náznak od samotného Googlu. [pokračování článku]

Twitter nenabídne možnost editování, vzkazuje Jack Dorsey

Twitter je velmi jednoduchá služba, která v dnešní době již nabízí trochu jiné možnosti v porovnání s prvním fungování, ale stále si zakládá na jedné vlastnosti. Tím je samozřejmě omezený počet znaků v příspěvku. První jsme zde měli jen 140 znaků, což odpovídá také délce SMS zprávy. Podobnost není náhodná, jelikož Twitter dříve fungoval i přes tyto zprávy. Následně došlo k navýšení limitu, přičemž některé součásti zpráv se nezapočítávají do limitu. Dlouho uživatelé čekají na funkci editování příspěvků a nyní se asi dozvídáme konečné rozhodnutí. [pokračování článku]

Microsoft „Chrome“ Edge ve stabilní verzi ke stažení

Když se objevila informace, že by Microsoft přešel zcela na projekt Chromium od Googlu v případě vlastního webového prohlížeče, někteří si mohli myslet, že se jedná o nějaký vtip, ale nakonec se ukázalo, že se tak skutečně stane. Nějakou dobu byly dostupné testovací verze, které si ostatně můžete stáhnout stále z oficiálních stránek. Nyní jsme se ale dočkali stabilní verze. [pokračování článku]

Konec Chrome aplikací se blíží

Webový prohlížeč Chrome není jen na procházení internetu. Google s ním měl plány, že se z něj stane i centrum pro nejrůznější aplikace, které budou dostupné skrze Chrome Obchod. Ten mimo jiné obsahuje nejrůznější doplňky pro prohlížeč. Vývoj technologií šel kupředu a dnes zde máme například PWA – progresivní webové aplikace, které nabízí více možností. Vzhledem k malému počtu uživatelů letos započne ukončení Chrome aplikací. [pokračování článku]

Apple vydal nové beta verze iOS 13.3.1 a watchOS 6.1.2

Jsou tomu čtyři týdny, kdy společnost Apple vydala svou první beta verzi připravovaných aktualizací pro vývojáře. Přes dlouhé svátky se vývojáři vrátili zpátky do práce, čímž jsme se dočkali prvního ovoce. Apple totiž nyní zveřejnil druhé vývojářské verze iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, macOS 10.13.5, watchOS 6.1.2 a tvOS 13.3.1. [pokračování článku]

Chrome přestane podporovat User-Agent identifikátor

Webové prohlížeče od 90. let minulého století poskytují informaci webovým stránkám prostřednictvím user-agent řetězce. V něm jsou obsaženy všechny informace, jako například o jaký prohlížeč jde, na jakém systému funguje, jaké jádro se používá pro vykreslování a podobně. Google oznámil, že přestane podporovat user-agent. Náhrada již existuje. [pokračování článku]

Chytrý zámek a klíč od Netatmo umožní odemykání dveří prostřednictvím telefonu

Francouzská společnost Netatmo, která se zabývá vývojem různých IoT přístrojů pro chytrou domácnost, představila na začátku roku chytrý zámek, díky kterému si dveře otevře prostřednictvím chytrého klíče či pomocí aplikace v telefonu. Novinka nese název Inteligentní zámek a klíč a dle předchozích kladně hodnocených počinů tohoto výrobce můžeme doufat, že i chytré odemykání zámku bude přínosem v budování moderní domácnosti. [pokračování článku]

WhatsApp mění plány s reklamou v aplikaci

Služba WhatsApp patří mezi jedny z nejpopulárnějších na světě a pro mnohé se jedná o základní komunikační kanál se svým okolí. Jedná se o poměrně jednoduchou aplikaci s robustními funkcemi. O dokonalosti nelze mluvit, ale mnohým dostačuje. Nyní nejeden uživatel čeká, až se konečně objeví tmavý režim, ale zatím není jasné, kdy se tak stane. Kromě toho měla aplikace WhatsApp nabídnout větší prostor pro reklamy. Zřejmě se tak nestane. [pokračování článku]

Chrome OS získá oficiální podporu Steam

Chrome OS je specifický operační systém od společnosti Google, který je založen na Linuxu a disponuje, jak název napovídá, zejména prohlížečem Chrome. Pokud bychom měli nějak charakterizovat počítače s Chrome OS, tak se zpravidla jedná spíše o pracovní stroje, kde vyřídíte vše potřebné, přičemž se nabízí dlouhá výdrž na jedno nabití a také nižší cena. Samozřejmě najdeme na trhu poměrně drahá zařízení s Chrome OS. I tak se nedá hovořit o tom, že by tyto počítače byly vhodné pro hraní her. To se dost možná změní v dohledné době, jelikož by měla přibýt podpora pro Steam. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Nesnězeno – zachraňte jídlo, než skončí v koši

Nesnězeno je aplikace pro Android i iOS, která každý den „naservíruje“ stovky porcí jídla, které gastropodniky už nezvládly prodat. Pro uživatele aplikace jsou však za zlomek původní ceny. Tvůrci aplikace tak bojují proti plýtvání jídlem. Aplikace Nesnězeno ukáže podniky okolí, které nestihly v daný prodat všechno připravné jídlo. Zbylé porce z menu i dalších například balené jídlo nabízí se slevou minimálně 30 %. Uživatel si přímo v telefonu jídlo zamluví a v daný den vyzvedne, nestane se tak, že by si přišel pro avizovanou potravinu a ona již byla prodaná. Jedná se pouze o kvalitní jídla z daného dne nebo pochoutky, kterým se blíží datum expirace. Aplikace navíc nyní vyhrála v 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe a porazila dalších 273 projektů. [pokračování článku]

Aplikace Google Cesty se vrací, ale nyní jako PWA

Google představil v roce 2016 novou aplikaci Google Trips pro zlepšení cestování. Nabízela užitečné tipy a také funkce pro plánování a rezervování. Tři roky na to jsme se ale dočkali nečekané zprávy, že aplikace jako taková končí. Google Trips vzniklo díky Google Mapám, kam se následně celá funkcionalita vrátila. Nyní se ale Google Trips, tedy Google Cesty vrací v podobě aplikace, ale využívá se jiný technologie. [pokračování článku]

TomTom nahradí Google Mapy na Huawei smartphonech

Huawei se stále nachází v nelehké situaci kolem Androidu. Kvůli zákazům ze strany USA musí čínský gigant řešit, čím nahradí Google služby na smartphonech. Například jsme se dočkali HMS, kam Huawei investuje obrovské sumy peněz. Některé služby ale nelze jen tak nahradit, respektive aplikace. Kupříkladu na těchto mobilech nebude Youtube. Uživatel si bude muset sehnat instalační APK balíček a starat se o aktualizace sám, což přináší bezpečnostní riziko, když APK nebude z oficiálního zdroje. Co se týče Google Map, tak bude použita alternativa od TomTom. [pokračování článku]

