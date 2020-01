Samsung chystá integraci Google Duo do aplikace pro zprávy

Google byl dlouhou dobu nerozhodný v oblasti komunikačních služeb. Už jsme se dočkali mnohých pokusů, ale nyní se ukazuje, že právě jedna platforma dostane více prostoru, než by se čekalo. Konkrétně myslíme Google Duo, což je služba pro telefonování a video konference. Ačkoliv si Google vynucuje integraci do každého smartphonu skrze certifikaci GMS, tak se nyní dostane ještě více do popředí díky spolupráci se Samsungem.

Vodafone spouští pilotní test RCS v širším měřítku, zatím jen pro Samsung mobily

Google Duo a Samsung

Samotná služba Google Duo je zdarma a může si ji kdokoliv nainstalovat do zařízení, pokud ji nemá. Již jsme se dočkali integrace do jiných aplikací, ale jednalo se jen o tituly z dílny Googlu. Nyní se skrze zdrojové kódy aplikace Samsung Zprávy dozvídáme, že přibude podpora pro Google Duo.

K dispozici máme také ukázku, jak taková integrace bude vypadat. Ve své podstatě dojde k provázání s aplikací pro SMS zprávy. Přímo na v komunikaci s konkrétním člověkem budete mít v horní pravé části ikonu Google Duo. Díky tomu budete moci jednoduše zavolat druhému kontaktu.

Zatím nemáme bližší informace o podmínkách, ale je docela možné, že ikona bude aktivní jen v případě, pokud i druhá strana bude mít Google Duo. Mělo by se tak jednat o velmi jednoduchou implementaci, ale ve spojení s podporou RCS se nabízí poměrně silná kombinace. Vzhledem k rozšířenosti Samsung smartphonů se můžeme dočkat většího rozmachu samotné služby od Googlu.

Nyní si budeme muset počkat na oznámení a zavedení novinky. Je docela možné, že prvotní spuštění bude omezeno na některé trhy, ale následně bychom se mohli dočkat rozšíření na všechny smartophony této značky.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Samsung chystá integraci Google Duo do aplikace pro zprávy

reklama reklama