Poco láká na Poco F2, možná ale nepůjde o top model

První smartphone Poco se objevil v roce 2018 (recenze), ale od té doby jsme se nedočkali jakékoliv novinky. Nyní asi známe důvod, proč došlo ke zdržení. Značka Poco spadající pod Xiaomi nedávno oznámila, že se osamostatňuje a bude působit jako běžná společnost. Následně se objevily spekulace a úniky kolem modelu Poco F2 Lite. Nyní společnost odstartovala marketingovou kampaň k představení novinek.

Poco F2?

Tentokrát jsme se dočkali poměrně netradičního formátu. Společnost zveřejnila video připomínající upoutávku na seriál, přičemž se zmiňuje rovnou S02E01, což je označení pro druhou sérii a první epizodu. Odhaduje se, že se rovnou dočkáme uvedení modelu Poco F2.

Ačkoliv by se dalo soudit, že se bude jednat o nástupce, tedy top model, tak možná se dočkáme představení mobilu zapadajícího do vyšší střední třídy. Dle spekulací bude poháněn Snapdragonem 730 s 6 GB operační paměti, případně s 8 GB. Úložiště může poskočit až na 256 GB. O energii se může starat baterie o kapacitě 4500 mAh. Někteří spekulují, že by novinka mohla mít základ ve smartphonu Redmi K30.

Redmi K30

Můžeme ale spekulovat, že první epizoda bude souviset s Lite modelem. Druhá by patřila střednímu modelu Poco F2 a v třetí epizodě by došlo na uvedení top modelu, možná Poco F2 Pro. Ostatně se spekuluje, že letos Poco představí celkem tři smartphony.

Nyní si ale musíme počkat na oficiální datum uvedení první novinky. Asi by bylo moc odvážné myslet, že by S02E01 také souviselo s termínem představení – 1. února.

