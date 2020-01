Wi-Fi Alliance uvedla Wi-Fi 6E pro zařízení pracující s pásmem 6GHz

Začátkem letošního roku Wi-Fi Alliance představila rozšíření standardu Wi-Fi 6. Představila Wi-Fi 6E. Jedná se o nový průmyslový název pro ta zařízení, která budou schopna operovat v pásmu 6GHz.

Wi-Fi 6E

6GHz pásmo, na rozdíl od 2.4 GHz a 5GHz, není možné zatím globálně využívat bez konkrétních licenčních povolení. Hovory na otevření tohoto pásma jsou nicméně na dobré cestě. Dle dosavadních informací již v USA tamní federální komise pro komunikace (FCC) otevření 6 GHz pásma schválila. Evropští a asijští regulátoři otevření 6 GHz pásma rovněž zvažují.

Vzhledem k tomu, že závratně roste počet zařízení, která Wi-Fi sítě používají, podpora pro 6Ghz pásmo je poměrně důležitá. Celosvětově roste tlak na zavedení nových 5G sítí, díky kterému dojde k rozšíření internetového pokrytí i v dosud nepokrytých oblastech. To sebou samozřejmě nese i rozšíření zařízení připojených k Wi-Fi. Opomenout nemůžeme ani rostoucí význam IoT.

Dle vyjádření Wi-Fi Alliance by přidání 6 GHz pásma mělo pomoci při zapojení velkého množství zařízení k Wi-Fi. Wi-Fi 6E by tedy mělo nabídnout oproti Wi-Fi 6 podporu pro 14 nových kanálů se šířkou 80 MHz a 7 nových kanálů se šířkou 160 MHz.

Díky tomu by měl být zajištěn vyšší výkon sítě, a to i ve velmi zahuštěných nebo přetížených prostředí. Zároveň se očekává, že výrobci do svých zařízení tuto novou variantu velmi rychle zaimplementují.

Zdroje: anandtech.com, wi-fi.org, techspot.com



