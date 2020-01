WhatsApp konečně dostává tmavý vzhled [beta]

Dlouhé čekání se blíží ke konci a brzy zavítá tmavý vzhled i do aplikace WhatsApp. Do této chvíle jsme mohli sledovat jen přípravy, přičemž ani beta testeři neměli přístup k této novince. Nyní jsme se ale konečně dočkali a v podstatě kdokoliv si může otestovat populární komunikační platformu v tmavším provedení.

WhatsApp a tmavý vzhled

Jak již bylo naznačeno, nový vzhled je k dispozici pro beta testery aplikace pro Android. Vývojáři nic zbytečně nekomplikovali a do nastavení, pod položku Chat implementovali jednoduché nastavení obsahující tři položky. Můžete si manuálně zvolit světlý nebo tmavý vzhled, případně vše nechat ve výchozím nastavení.

Jak je už běžné, tak se nenabídne zcela černé prostředí. To by ostatně mnohým nemuselo zcela vyhovovat kvůli kontrastu, ale aspoň je aplikace v tmavších barvách. Nejenže majitelé mobilů s OLED displeji ušetří trochu energie, ale také nebudou oslepeni zejména v noci, byť to do této doby mohla kompenzovat jiná tapeta.

Vzhledem k tomu, že aplikace je v beta verzi a samotný program je již zcela naplněn, budete si muset počkat na oficiální vydání stabilní verze. Bohužel není známo, kdy se tak stane, možná do měsíce, možná si nějakou chvíli ještě počkáme. Pokud ale nechcete čekat, můžete si stáhnout instalační APK balíček, konkrétně verzi 2.20.13 a nainstalovat si beru sami. Pokud nejste v této oblasti zkušení, měli byste počkat.

