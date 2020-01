Huawei se stále nachází v nelehké situaci kolem Androidu. Kvůli zákazům ze strany USA musí čínský gigant řešit, čím nahradí Google služby na smartphonech. Například jsme se dočkali HMS, kam Huawei investuje obrovské sumy peněz. Některé služby ale nelze jen tak nahradit, respektive aplikace. Kupříkladu na těchto mobilech nebude Youtube. Uživatel si bude muset sehnat instalační APK balíček a starat se o aktualizace sám, což přináší bezpečnostní riziko, když APK nebude z oficiálního zdroje. Co se týče Google Map, tak bude použita alternativa od TomTom.

TomTom místo Google Map

Dle oficiálního vyjádření společnosti TomTom došlo k podepsání smlouvy se výrobcem Huawei ohledně spolupráce nad mapovými a navigačními službami na smartphonech této značky. Zatímco v Číně není potřeba nic takového řešit, tak pro globální trh je zapotřebí nahradit Google Mapy.

K podepsání dohody došlo před nějakou dobou, ale až nyní byla tato informace zveřejněna. TomTom se sice zabývá navigačními službami a podklady, ale například nenabízí webovou verzi. V podstatě obchodní dohoda zřejmě bude založena na poskytování dat, přičemž dojde k vytvoření aplikací. Předpokládáme tedy, že se dočkáme zcela nových produktů z dílny Huawei. Rozhodně si to vyžádá nemalé investice.

Jedná se o celkem zvláštní rozhodnutí ze strany Huawei, jelikož se například nabízí služba Here, která byla vytvořena společnostmi NAVTEQ a Nokia. Nabízí aplikace a také webovou verzi služby. Dá se říci, že Here celkem dobře konkurují Google Mapám. Pokud by Huawei použil Here, značně by vše zjednodušil a urychlil, ale zřejmě jsou zde nějaké bariéry nebo požadavky, kvůli kterým je vytvoření vlastního softwaru výhodnější.

Zdroje: gsmarena.com, reuters.com



Domů » Články » TomTom nahradí Google Mapy na Huawei smartphonech

reklama reklama