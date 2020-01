Dotekománie doporučuje #107 – aplikace Záchranka by neměla chybět

Pokračujeme v seriálu „Dotekománie doporučuje“, v rámci kterého se snažíme upozornit na aplikace, které přinášejí něco nového, užitečného, nebo jsou nějak zajímavé. Minule jsme vám doporučili launcher Lawnchair 2, který nabízí jednoduché prostředí, dostatek funkcí a hlavně uživatelskou zkušenost z Pixel smartphonů. Nyní se soustředíme na aplikaci Záchranka, kterou snad nikdy nebudete muset použít, ale mít ji nainstalovanou ve smartphonu ničemu neuškodí.

Aplikaci Záchranka byste si měli nainstalovat

Každý by si měl pamatovat kontaktní informace na záchranné složky. Ostatně jste se mohli naučit ve škole mnemotechnickou pomůcku na telefonní čísla (hasiči – rybník, tedy 150; policie – pouta, tedy 158; zdravotnická záchranná služba – kolečkové křeslo, tedy 155). Samozřejmě se ještě nabízí univerzální telefonní číslo 112. Ve všech těchto případech ale vždy jde o určení polohy, aby se na vaše místo dostaly záchranné složky co nejdříve. Panika, šok, případně značné zranění toto ovlivňují a zhoršují. Aplikace Záchranka nabízí nejrychlejší formu informování patřičných složek.

Po aktivování aplikace Záchranka se ihned snaží určit polohu zařízení na základě dat a senzorů samotného mobilního telefonu. Tato data jsou následně odeslána záchranným složkám, které díky tomu mohou ihned vyrazit na patřičné místo. Samozřejmě se myslelo i na připojení k internetu. Pakliže není k dispozici, odesílá se SMS zpráva s daty.

Aplikace Záchranka není zde ale jen pro zavolání pomoci. Obsahuje další informace, jako například nejbližší místa s možnou pomocí. Také jsou k dispozici návody na poskytování rychlé pomoci. Ty jsou jen textové, což je tak trochu škoda. Pokud jste jediní, kdo může pomoci zraněnému člověku, nebylo by naškodu, kdyby aplikace měla hlasový výstup. Představte si, kdyby aplikace disponovala velmi jednoduchým chytrým asistentem, který by se ptal a zároveň poskytoval hlasovou nápovědu, co dělat. Snad se takové funkce dočkáme.

K dispozici je také vytvoření profilu, kde zadáte základní informace o své osobě – rok narození, číslo pojištěnce, bydliště, zdravotní údaje a další. Dokonce je zde napojení na službu ZDRAVeL. Aplikace disponuje i možností komunikace pomocí chatu, což se hodí v případech, kdy nelze přímo komunikovat se záchrannými složkami.

Samotné spuštění aplikace není zrovna nejrychlejší, ale je zde možnost vytvoření si widgetu na hlavní ploše mobilu, takže jednodušší a rychlejší cesta existuje.

Záchranku mám nainstalovanou na svém zařízení již od jejího uvedení na trh a vždy ji mám umístěnou na ploše, abych ji měl co nejrychleji k dispozici. Sice jsem nikdy nebyl nucen ji použít, ale sám pociťuji, že je lepší ji mít na dosah.

Záchranka Medical Information Technologies, s.r.o. Zdarma ANDROID

Záchranka Developer Zdarma iOS



Domů » Články » Dotekománie doporučuje #107 – aplikace Záchranka by neměla chybět

reklama reklama