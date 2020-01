Služba WhatsApp patří mezi jedny z nejpopulárnějších na světě a pro mnohé se jedná o základní komunikační kanál se svým okolí. Jedná se o poměrně jednoduchou aplikaci s robustními funkcemi. O dokonalosti nelze mluvit, ale mnohým dostačuje. Nyní nejeden uživatel čeká, až se konečně objeví tmavý režim, ale zatím není jasné, kdy se tak stane. Kromě toho měla aplikace WhatsApp nabídnout větší prostor pro reklamy. Zřejmě se tak nestane.

Propojení služeb WhatsApp, Messenger a Instagram v ohrožení

WhatsApp a reklama

V minulém roce se objevily informace, že do aplikace zamíří reklamy, což by měl být jeden z hlavních příjmů samotné služby. Dle The Wall Street Journal ale v posledních měsících došlo k poměrně velkým změnám v rámci tohoto projektu. Dle zprávy měl být tým stojící za implementací reklamních bannerů a systému jako takového rozpuštěn, přičemž celý projekt měl být zrušen. Minimálně došlo ke zmrazení.

Pravděpodobně se došlo k závěru, že reklamy jako takové by měly negativní vliv na používání služby. To ale neznamená, že reklamy nebudou v aplikaci WhatsApp. Stále se plánuje, že minimálně v sekci Status (dočasný příběh) se budou zobrazovat reklamy jako například u aplikace Instagram.

Facebook asi v dohledné době neplánuje jakoukoliv bannerovou reklamu v aplikaci, jelikož došlo na odstranění všech kódů z aplikace, které souvisely s přípravou nasazení novinky. Komunikační služba jako taková tedy stále zůstává zdarma a bude obsahovat minimum reklamy, tedy v sekci Status. Facebook se soustředí na spolupráci s firmami, které používají WhatsApp. Právě zde by měl být hlavní zdroj peněz pro udržení rentability.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » WhatsApp mění plány s reklamou v aplikaci

reklama reklama