Huawei Mate 30 Pro míří do Česka za cenu 24 999 Kč [aktualizováno]

Aktualizováno 13. 1.

Sice od představení Huawei Mate 30 Pro uběhlo několik měsíců, ale vzhledem k absenci Google služeb se novinka dostávala jen na vybrané trhy. Nyní jsme se končeně dočkali i v Česku, přičemž předobjednávky započnou 27. ledna. Oficiální dostupnost je stanovena na 10. února skrze internetový obchod společnosti Huawei a kamenné prodejny. Cena byla stanovena na 24 999 Kč.

První letmé dojmy z Huawei Mate 30 (Pro)

Specifikace Huawei Mate 30 Pro

displej: 6,53 palců, 2400 x 1176 pixelů (FHD+), flex OLED, 18.4:9

procesor: Kirin 990

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 256 GB + NM karta

Android 10 + EMUI 10.0

Hybrid Dual SIM

Foťáky: zadní – 40 MPx, f/1.8 40 MPx, f/1.6, OIS 8 MPx, f/2.4, OIS, 3x zoom 3D kamera přední – 32 MPx, f/2.0 3D kamera

čtečka otisků prstů v displeji, infra senzor

IP68

rozměry: 158,1 x 73,1 x 8.8 mm, 198 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz) (wave2), Bluetooth 5.1 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

baterie: 4500 mAh + 40W SuperCharge, 27W Wireless HUAWEI SuperCharge

Aktualizováno 30. 10.

Společnost Huawei uvedla mobily série Mate 30 jen na několika trzích, zejména v Asii. Nyní se ale objevují informace, že novinka by měla zamířit do Evropy již v polovině listopadu. První se asi dočkají země jako Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Velká Británie a Švýcarsko. Později by mělo dojít k rozšíření. Základní cena za Mate 30 má být 799 eur (cca 20 400 Kč), Mate 30 Pro by měl stát 1099 eur (cca 28 000 Kč).

První letmé dojmy z Huawei Mate 30 (Pro)

Původní článek 19. 9.

Dnes jsme se konečně dočkali představení posledních letošních top modelů od společnosti Huawei. Bohužel je zastíněna problémy, které má firma s USA. Vzhledem k tomu, že americké společnosti nemohou jen tak spolupracovat s Huawei, tak mobilům chybí jedna podstatná vlastnost – certifikace od Googlu. Huawei Mate 30 a Huawei Mate 30 Pro bohužel nedisponují Obchodem Play a ani jinými službami od Googlu. Dostupnost v Evropě je tedy nejasná. Na druhou stranu může Huawei novinky prodávat v domovské Číně, kde je ostatně Google zakázán a vše je nahrazeno tamějšími službami.

„Modely řady Huawei Mate 30 jsou navrženy tak, aby vynikaly a zároveň nabourávaly konvenci, a přitom poskytovaly bezkonkurenční uživatelský zážitek. Éra 5G je příležitostí k přehodnocení technologie smartphonu a řada Huawei Mate 30 je dokonalým vyjádřením toho, co je možné,“ uvedl generální ředitel Huawei Consumer Business Group Richard Yu.

Huawei Mate 30 (Pro) s pachutí

Pokud se podíváme na novinky z pohledu specifikací, nabízí se zřejmě o ty nejlépe vybavené smartphony na focení, které kdy spatřily světlo světa. Základní model má na zadní straně hlavní 40MPx senzor, kterému dala společnost název SuperSensing. Dále je k dispozici 16MPx širokoúhlý snímač a pak je zde k dispozici 8MPx kamerka s optickým zoomem.

Huawei Mate 30 Pro je ještě lépe vybaven. K dispozici je taktéž 40MPx hlavní foťák, ale k tomu byl přidán další 40MPx, který nese označení Cine Camera. Pak je zde taktéž 8MPx telefoťák a kamera pro určování hloubky ostrosti. Z pohledu specifikací je zajímavý právě Cine Camera foťák, který má ISO až 51 200 a zvládá natáčet video ve 4K s 60 snímky za sekundu. Samozřejmě nechybí možnost zpomalených záběrů, ale zde došlo k razantnímu posunu. Huawei Mate 30 Pro zvládá 7 680 snímků za sekundu při rozlišení 720p.

Ani hlavní foťák není obyčejný. Společnost uvádí, že SuperSensing technologie nabízí ISO s hodnotou 409 600. Teoreticky se tedy jedná o nejlepší foťák na současném trhu mezi mobilními telefony. samozřejmě musíme počkat na první testování, jestli se něco takového potvrdí.

Huawei Mate 30 Pro jde trochu dál, jelikož nedisponuje běžnými bočními tlačítky. Místo toho došlo na použití dotykových ploch. Taktéž jsme se dočkali čtečky otisků prstů v displeji a pokročilejší technologie rozpoznávání obličeje.

Všemu dodává výkon procesor Kirin 990 a dokonce budou novinky k dispozici ve verzi s 5G konektivitou. Základní model Mate 30 má 6,62palcovou úhlopříčku a Pro verze pak 6,53palcovou s rozlišením 2400 x 1176 pixelů. O energii se zde stará u modelu Mate 30 baterie o kapacitě 4200 mAh, Mate 30 Pro má k dispozici 4500 mAh. Pro nabíjení lze použít 27W bezdrátovou technologii, případně pomocí kabelu 40W.

Mate 30 Pro a Mate 30

Dostupnost a Google

Jak již bylo avizováno v úvodu, tak kvůli problémům s licencováním systému Android společností Google, nebudou dnes představené smartphony dostupné v Evropě, tedy ani v České republice. Minimálně po nějakou dobu. Ostatně o dostupnosti nikdo neposkytl jakékoliv informace.

Oba smartphony se i tak dostanou na některé trhy, ale software z nich bude založen na službách od společnosti Huawei. Místo Obchodu Play bude k dispozici AppGallery, Huawei Mobile Services nahradí Google Play Services, Huawei Mobile Cloud poslouží jako cloudové úložiště místo Google Disku a Google Fotek. Dokonce se nabídne Huawei Video pro video obsah. Bonusem navíc je použití vlastního prohlížeče místo Google Chrome.

Série Huawei Mate 30 bude nejprve uvedena na čínském trhu oficiálně 26. září, přičemž smartphony bude možné předobjednat již 19. září. Na trhy asijsko-pacifického regionu včetně Malajsie, Filipín, Singapuru a Thajska série Mate 30 bude uvedena od listopadu. Později se dostane i na další trhy. O dostupnosti na českém trhu ještě nebylo rozhodnuto.

Zdroj: gsmarena.com



