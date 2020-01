OnePlus představilo neprodejný mobil Concept One [CES]

Před nějakou dobou se nechala společnost OnePlus slyšet, že na veletrhu CES v Las Vegas ukáže koncept smartphonu, který má nastínit možnou budoucnost pro další modely. Nyní jsme se dočkali představení OnePlus Concept One, tedy mobilu, který by se neměl dostat do prodeje, ale použité technologie se mají jednou objevit v produkční linii.

OnePlus Concept One

Očekávali jsme, že OnePlus opravdu půjde cestou futuristického zařízení, ale nakonec se tak nestalo. Novinka neobsahuje kameru v displeji, ani nic tak dramatického. Na první pohled se sice liší designem, zejména koženými zády, ale to není v dnešní době nijak unikátní.

V podstatě se jedná o upravenou verzi OnePlus 7T Pro, která má upravenou sestavu foťáků na zadní straně. Konkrétně došlo na použití technologie, kdy lze sklo ztmavit natolik, že nelze vidět samotné foťáky. Na této technologii se pracovalo 18 měsíců. Ukázku můžete vidět níže na videu.

Asi byste si řekli, že toto nemůže být jediná vymoženost mobilu, který se nebude prodávat, ale skutečnost je taková. Naštěstí v tomto případě nejde jen o skrytí foťáků. Samotné sklo s elektronickým ztmavením lze používat jako ND filtr, což je známo zejména znalejším fotografům.

„ND filtry neboli neutrálně šedé filtry se hodí na vytváření speciálních efektů a pořízení fotografií, kterých jiným způsobem docílíte jen velmi obtížně. Pomocí ND filtru získáte delší dobu expozice a můžete lépe rozmazat pohyb. Vytvoříte tak zasněné snímky nebo se zbavíte lidí stojících v záběru.“, zdroj: www.milujemefotografii.cz

Dokonce je na to upravena i aplikace na focení, ale ještě není zcela dokončena. Pravděpodobně se dočkáme nějakých efektů, ale otázkou je, jestli zrovna tato technologie dokáže nalákat běžné uživatele. Ostatně už jen zkratka ND vzbuzuje emoce jen u těch, co již pracují s takovou technikou u svých foťáků.

Sice OnePlus se snažilo ukázat absolutní novinku, ale nelze říci, že zrovna toto by dokázalo nadchnou mnoho příznivců mobilních technologií.

