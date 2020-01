Vodafone TV je nová služba a aplikace, zatím se testuje

Mobilní operátoři se snaží zákazníky nalákat na tarify a nejrůznější služby. Již dávno neposkytují jen telefonní služby, čím dál více se zaměřují na další možnosti. Jednou takovou je i sledování televize. O2 i T-mobile nabízí vlastní řešení s funkcemi navíc. Vodafone doposud nabízel podobnou službu ve spolupráci Sledování TV. Brzy se ale dočkáme novinky v podobě Vodafone TV.

Vodafone TV

V tuto chvíli víme pouze o aplikaci Vodafone TV pro Android, ale zřejmě se dočkáme i verzí pro další platformy, možná i pro samotné televize. Jestli bude k dispozici i webová verze, není známo. Vodafone TV pro Android je poměrně jednoduchá aplikace pro sledování televizních kanálů.

Kromě sledování živého přenosu bude k dispozici i funkce zpětného sledování, v rámci které se nabídne 7 dnů zpětně. Součástí je také televizní program, skrze který se lze podívat na konkrétní pořad i od začátku.

Součástí je možnost nahrání si pořadu, přičemž následně bude dostupný na jakémkoliv zařízení, kde bude uživatel přihlášen se svým účtem. Popis aplikace zmiňuje i možnost přenesení obsahu na televizi, ale není jasné, jestli bude potřeba aplikace pro TV, nebude bude k dispozici podpora Google Cast.

Přehrávat vybrané pořady až 7 dní zpětně

Přehrát právě vysílaný pořad znovu od začátku

Sledovat filmy nebo seriály přímo z Videotéky

Nahrávat oblíbené pořady a přehrát si je pak na jakémkoli zařízení

Užívat si programy v originálním znění

Přenést přehrávaný obsah na TV obrazovku (pro správné fungování je nutné mít zařízení připojena do stejné internetové sítě)

Novinka bude dostupná i pro tablety, ale to je spíše jen takový bonus. Vodafone také uvádí, že služba poběží spolehlivě na Wi-Fi i mobilním připojení, přičemž bude dostupná i v rámci EU. Tak trochu to vypadá na předělanou službu Horizon Go od UPC, poskytovatele internetového připojení, kterého Vodafone nedávno odkoupil.

O aplikaci jako takové nás informoval čtenář Josef Navrátil. Samozřejmě jsme se dotázali i operátora Vodafone na jakékoliv bližší podrobnosti. Vodafone nám sdělil, že aplikace Vodafone TV se zatím interně testuje a je dostupná pouze pro zaměstnance Vodafonu. Jakmile bude služba dostupná, dočkáme se podrobnějších informací, dostupnosti a případně i samotné ceny. Operátor nám nechtěl poskytnou další informace, jelikož služba ještě není hotová.

Vodafone TV (CZ) Vodafone TV Zdarma ANDROID



