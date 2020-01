To nej z uplynulého týdne #2 – MIUI 12, HTC Elevate, Concept One

Huawei Y6s je novinka za 3 699 Kč

Huawei se snaží nahradit Google služby, jelikož nemůže své mobilní telefony certifikovat u Googlu skrze zákazy ze strany USA. Ačkoliv se pracuje na náhradě, i přes to se Huawei snaží na trh uvést co největší množství mobilů, které ještě mají Google služby. Proto se objevují některé novinky na dalších trzích, byť byly určeny jen pro specifické země. V březnu minulého roku jsme se dočkali modelu Huawei Y6 2019. Nyní jsme se dočkali uvedení upravené verze Huawei Y6s, [pokračování článku]

Chystá se Xperia 5 Plus, ukazuje se na neoficiálních renderech

Minulý rok jsme se dočkali novinky Xperia 5, který doznala dobrého hodnocení v naší recenzi. Již zanedlouho bychom se měli dočkat další generace mobilů od Sony, přičemž nyní se dozvídáme o Xperii 5 Plus. Již samotný název popovídá, že se bude jednat o vylepšenou předešlou generaci, ale dle neoficiálních renderů, které vznikly na základě uniklých schémat, se bude jednat o značně modifikovaný model. [pokračování článku]

TCL se pochlubilo modely TCL 10 Pro, TCL 10L a TCL 10 5G

Společnost TCL již představila základní modely pod značkou Alcatel, ale kromě toho jsme se dočkali i ochutnávky v rámci vlastní série mobilů TCL. Bohužel se jedná pouze o ochutnávku a neznáme kompletní specifikace. K plnému představení by mělo dojít až na veletrhu MWC. [pokračování článku]

Realme X50 oficiálně, 6 kamer a 120Hz displej

Značka realme byla prvně určena jen pro indický trh, ale následně došlo k rozmachu a již nyní nabízí i na českém trhu poměrně zajímavé smartphony. Například si u nás můžete přečíst recenzi na současný levný top model realme X2 Pro. Nyní společnost představila další zajímavou novinku realme X50. [pokračování článku]

AirBank zavádí potvrzování online plateb skrze aplikaci

Nová evropská směrnice PSD2 se zaměřuje nejen na lepší ochranu spotřebitelů, ale zavádí i některé povinnosti. AirBank nyní zavádí novinky vyplývající z této směrnice, přičemž dochází k zjednodušení online placení na internetu. [pokračování článku]

OnePlus představilo neprodejný mobil Concept One

Před nějakou dobou se nechala společnost OnePlus slyšet, že na veletrhu CES v Las Vegas ukáže koncept smartphonu, který má nastínit možnou budoucnost pro další modely. Nyní jsme se dočkali představení OnePlus Concept One, tedy mobilu, který by se neměl dostat do prodeje, ale použité technologie se mají jednou objevit v produkční linii. [pokračování článku]

Amazfit T-Rex jsou nové chytré odolné hodinky

Společnost Amazfit je známá na trhu zejména díky svým chytrým hodinkám a další nositelné elektronice. Spadá pod firmu Huami, která patří mezi dodavatele Xiaomi. Nyní jsme se dočkali nových chytrých hodinek Amazfit T-Rex, které mimo jiné spadají mezi odolné chytré hodinky. [pokračování článku]

Samsung Galaxy Chromebook v hodnotě 999 dolarů

Jihokorejská společnost Samsung právě odhalila své nejnovější zařízení s operačním systémem ChromeOS. Jedná se samozřejmě o Galaxy Chromebook. Prémiové 2v1 zařízení bude k dispozici v barvách Fiesta Red a Mercury Gray v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. [pokračování článku]

Razer představil mobilní herní ovladač Kishi podporující všechna zařízení

Mobilní herní ovladače nejsou na trhu žádnou novinkou, neboť se zde už několik let nachází. Problém těchto produktů většinou je, že jsou omezeny pouze na určitá zařízení z důvodů měnící se velikosti a rozměrů současných chytrých telefonů. Právě tuto problematiku se nyní snaží společnost Razer vyřešit novým ovladačem Razer Kishi. [pokračování článku]

Aktualizujte Firefox na mobilu i počítači, objevena aktivní bezpečnostní zranitelnost

Pokud jde o chyby v softwaru, zpravidla se o bezpečnostních problémech, chybách a zranitelnostech dozvídáme se značným zpožděním. Jde o standardní proces, kdy dojde k odhalení chyby, následně se pracuje na opravě a když je nová verze dostatečně rozšířená, zpětně se informuje o bezpečnostním riziku. V takových případech se předchází, aby nedošlo k zneužití, když není oprava dostatečně rozšířená. Problém ale nastává, pokud se již využívá nějaká zranitelnost. Takovému typu se říká „zero-day exploit“. Nyní se něco takového děje u webového prohlížeče Firefox. [pokračování článku]

HTC Elevate končí, šlo o komunitní web pro největší fanoušky

Dlouho společnosti vydávaly jedno zařízení za druhým, přičemž se nějak moc nezajímaly o názory těch nejskalnějších fanoušků. S rozmachem sociálních sítí ale bylo jasné, že firmy musí naslouchat a začít komunikovat s komunitou, která je podporuje. Proto se mnohé společnosti rozhodly vytvořit speciální komunitní projekty a weby, do kterých se zapojují fanoušci. Ti následně dostávají přístup k beta verzím softwaru, dostávají informace navíc a mohou případně i rozhodovat, na co se má společnost zaměřit. HTC patřilo mezi jedny z prvních výrobců, kteří nabízeli takový program. Ten bohužel končí. [pokračování článku]

Xiaomi oficiálně potvrdilo příchod MIUI 12

V průběhu loňského roku čínská firma Xiaomi zveřejnila svou nadstavbu MIUI 11. Nyní stejnojmenná společnost potvrdila, že nová verze MIUI 12 dorazí velice brzy. Kromě potvrzení příchodu nové aktualizace v podobě MIUI 12, společnost prozatím více informací nesdílela. [pokračování článku]

Další rekord, na App Storu se utratilo během jednoho dne 386 mil. dolarů

Společnost Apple zažila v průběhu loňského roku hned několik rekordů. Podle slov samotné firmy se její služby dočkaly nejlepšího roku v historii. Kromě toho se Apple ve své tiskové zprávě chlubil také vysokým standardem v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení samotných uživatelů. [pokračování článku]

Obchod Play získává novou sekci s recenzemi

Obchod Play není dokonalé místo, ale sem tam se objeví užitečná funkce. Sice jsme se dočkali několika změn z pohledu grafiky, recenzí, třídění a dalších, ale co se týče sekce s nainstalovanými aplikacemi, tak poslední větší novinka se datuje do konce roku 2018. Tehdy jsme se dočkali funkce zobrazující využité místo v zařízení, kde je možnost jednoduššího odinstalování. Nyní se zde zobrazuje nová sekce s recenzemi. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

