Chytrý zámek a klíč od Netatmo umožní odemykání dveří prostřednictvím telefonu

Francouzská společnost Netatmo, která se zabývá vývojem různých IoT přístrojů pro chytrou domácnost, představila na začátku roku chytrý zámek, díky kterému si dveře otevře prostřednictvím chytrého klíče či pomocí aplikace v telefonu. Novinka nese název Inteligentní zámek a klíč a dle předchozích kladně hodnocených počinů tohoto výrobce můžeme doufat, že i chytré odemykání zámku bude přínosem v budování moderní domácnosti.

Zamknutí domu ovládáte odkudkoli

Uživatel ovládá všechny funkce Inteligentního Zámku a Klíčů přímo z aplikace Netatmo Security. Ta má vysoké hodnocení od uživatelů: 4,2 * na Google Play a 4,5 * na App Store. Uživatel tak může bez omezení nastavit, kolik chce Inteligentních klíčů, a umožnit přístup do bytu, komu bude potřeba. Pokud chce uživatel sdílet přístup do svého domova s někým dalším, stačí, aby jim poslal pozvání pomocí aplikace Netatmo Security, a to bez ohledu na to, kde se zrovna nachází. V případě dočasného pronájmu turistům jim ze svého chytrého telefonu poskytne přístup do bytu prostřednictvím pozvání přes aplikaci a na konci pronájmu přístup stejným způsobem zruší, aniž by musel být fyzicky přítomen. Druhá strana pro přístup do bytu musí též využít stejnou aplikaci.

„Uživatel otevře nebo zavře dveře ze svého chytrého telefonu či pomocí Inteligentního klíče. Inteligentní zámek byl navíc vyvinut tak, aby odolal fyzickým nebo počítačovým útokům, a získal nejpřísnější certifikáty ve svém oboru.“, vysvětluje Fred Potter, zakladatel společnosti Netatmo a technický vedoucí programu Eliot společnosti Legrand.

Inteligentní Zámek Netatmo je vyvinut tak, aby odolal fyzickým a počítačovým útokům. Má certifikaci A2P, BZ+ a SKG, což jsou osvědčení pro nejzabezpečenější zámky v Evropě. Zámek Netatmo funguje prostřednictvím Bluetooth, není tak potřeba připojení k internetu. S Inteligentními klíči komunikuje pomocí systému NFC. Klíče jsou dle výrobce nenapadnutelné a bez možnosti duplikace. V případě ztráty nebo krádeže klíčů zůstává přístup do domova zabezpečený, uživatel je může deaktivovat ze svého chytrého telefonu a není tak potřeba měnit zámek. Navíc veškeré údaje jsou uloženy v samotném zámku, nikoli nikde v cloudu.

Inteligentní Zámek je vybaven akceleračním měřidlem, které detekuje vibrace související s případným pokusem o vloupání. Pokud se uživatel nachází v dosahu signálu Bluetooth zámku, tak má přes aplikaci přístup k historii použití dveří, a může tak zjistit, zda se někdo nepokusil dveře násilím otevřít. Inteligentní Zámek je vybaven bateriemi s dvouletou výdrží. Když baterie začne slábnout, uživatel je upozorněn zvukovým signálem při otevírání dveří a též se zobrazí oznámení v aplikaci, pokud se nachází v dosahu signálu. Když se baterie úplně vybije, může uživatel použít záložní připojení přes micro-USB, a to neustále, dokud baterii nevymění. Cena zámku nebyla zatím stanovena, avšak výrobky Netatmo se pohybují v rozmezí 2 až 10 tisíc korun, zámek se tedy pravděpodobně objeví v této cenové relaci.

