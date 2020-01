Nesnězeno – zachraňte jídlo, než skončí v koši

Nesnězeno je aplikace pro Android i iOS, která každý den „naservíruje“ stovky porcí jídla, které gastropodniky už nezvládly prodat. Pro uživatele aplikace jsou však za zlomek původní ceny. Tvůrci aplikace tak bojují proti plýtvání jídlem. Aplikace Nesnězeno ukáže podniky okolí, které nestihly v daný prodat všechno připravné jídlo. Zbylé porce z menu i dalších například balené jídlo nabízí se slevou minimálně 30 %. Uživatel si přímo v telefonu jídlo zamluví a v daný den vyzvedne, nestane se tak, že by si přišel pro avizovanou potravinu a ona již byla prodaná. Jedná se pouze o kvalitní jídla z daného dne nebo pochoutky, kterým se blíží datum expirace. Aplikace navíc nyní vyhrála v 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe a porazila dalších 273 projektů.

Nesnězeno má v plánu do konce roku 2021 zachránit milión porcí

Nesnězeno si dalo za cíl do konce roku 2021 zachránit milión porcí jídla. Prozatím se blíží k 30 000 kusů, pokud občas v odpoledních hodinách hledáte něco k snědku a rádi byste ušetřili, vyzkoušejte právě Nesnězeno. Vámi zakoupené jídlo nebude muset putovat do koše.

„Od svého spuštění již projekt zachránil na 2 tuny jídla (asi 25 000 porcí) a jeho aplikaci si stáhlo přes 68 tisíc uživatelů. Naším aktuálním cílem je zapojit co největší počet podniků v Brně, Praze a dalších českých městech, proto v současné době rozšiřujeme tým o nové členy, kteří nám s tím pomohou,“ říká spoluzakladatel projektu Jakub Henni.

Do projektu se nově zapojují i některé obchody s nabídkou zboží, kterému v daném anebo v dalším měsíci končí minimální spotřeba. Tyto produkty si mohou uživatelé aplikace Nesnězeno.cz zakoupit až po dobu jednoho týdne. Další možnosti spolupráce se otevírají u hotelů, a to konkrétně ve formě prodeje balíčků s produkty, které zbudou z bufetů, snídaní, obědů a večeří. Dalším plánem je rozvor zachráněného jídla do domovů důchodců, dětských domovů, nemocnic a nemajetným lidem. Uživatelé mohou zachraňovat jídlo v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci.

Nesnězeno - Zachraň neprodané jídlo Nesnězeno.cz s.r.o. Zdarma ANDROID

Nesnězeno.cz Nesnězeno, s.r.o. Zdarma iOS

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Nesnězeno – zachraňte jídlo, než skončí v koši

reklama reklama