Chrome OS získá oficiální podporu Steam

Chrome OS je specifický operační systém od společnosti Google, který je založen na Linuxu a disponuje, jak název napovídá, zejména prohlížečem Chrome. Pokud bychom měli nějak charakterizovat počítače s Chrome OS, tak se zpravidla jedná spíše o pracovní stroje, kde vyřídíte vše potřebné, přičemž se nabízí dlouhá výdrž na jedno nabití a také nižší cena. Samozřejmě najdeme na trhu poměrně drahá zařízení s Chrome OS. I tak se nedá hovořit o tom, že by tyto počítače byly vhodné pro hraní her. To se dost možná změní v dohledné době, jelikož by měla přibýt podpora pro Steam.

Konec Chrome aplikací se blíží

Chrome OS a Steam?

Kan Liu, ředitel produktového managementu pro Chrome OS, se nechal slyšet, že tým pracující na Chrome OS se nyní soustřeďuje i na oficiální podpoře pro Steam, tedy platformě společnosti Valve pro digitální distribuci her. Ta má ostatně oficiálního klienta i pro Linux současně pro Windows i macOS. Sice nebylo poskytnuto příliš mnoho informací, ale zřejmě Google v tomto případě úzce spolupracuje s týmem od Valve.

Jedná se o poměrně zvláštní krok na obou stranách. Google má nyní vlastní platformu Stadia, která je založena na streamování a nevyžaduje náročný hardware. Ostatně je určena pro jakékoliv zařízení, kde je k dispozici webový prohlížeč Chrome nebo Chromecast. Naproti tomu Steam má poměrně hardwarově náročné tituly a je vyžadován výkon na straně počítače. Upřímně řečeno, Chrome OS zařízení nemají moc silný hardware, zejména úložiště je zpravidla značně omezené.

Zřejmě se na trhu brzy objeví nové počítače s Chrome OS, přičemž se očekávají novinky běžící na platformě od AMD. Jestliže vše půjde plynule, možná se dočkáme strojů s posílenou grafikou, například i od Nvidie. Přinést oficiální podporu pro Steam by mohlo značně zpopularizovat Chrome OS jako alternativu k běžným operačním systémům.

Samozřejmě je otázkou, jak nový projekt dopadne. Ostatně Chrome OS již nyní lze používat, aspoň v nějaké míře, i pro vývoj aplikací pro Android. Ostatně aplikace a hry lze provozovat na Chrome OS, když je zde oficiální podpora.

